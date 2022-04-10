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В Мариуполе оккупанты убивают людей и фотографируются с телами – советник мэра рассказал о "зачистке"

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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10 апреля, 09:04
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Петр Андрющенко рассказал, что российские солдаты убирают погибших и убитых с улиц, чтобы замести следы
Оккупанты проводят зачистку в Мариуполе. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"
Оккупанты проводят зачистку в Мариуполе. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

В Мариуполе идет зачистка. Российские оккупанты ищут "нацистов", а также убирают тела погибших и убитых с улиц, чтобы замести следы.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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Что значит зачистка?

"Во-первых – это поиск "нацистов". Нацист в понимании россиян – это каждый, кто любит свою Украину и не покорился оккупанту. Этот этап зачистки происходит не только в фильтрационных лагерях, но и по городу. Для этого оккупанты установили несколько блок-постов (преимущественно Кальмиусский и Центральный районы). В процессе зачисток оккупанты не стесняются убивать гражданских прямо на улицах, а затем фотографироваться, щеголяя "победой", – отметил Андрющенко.

По его словам, зачистка – это уборка погибших и убитых с улиц. Таким образом захватчики заметают следы.

"Вчера мы получили первое фото подтверждения массового накопления тел погибших в районе Садков Кальмиусского района. Это в очередной раз подтвердило информацию о развертывании крематориев и подготовке массовых захоронений не в одном месте, а по районам", – подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Он добавил, что также зачистка – это часть принудительной мобилизации мужчин в армию "ДНР". Принуждением и устрашением мужчин загоняют "под ружье".

"И напоследок по поводу кадыровцев, что в городе. Они – часть подразделения Росгвардии. Что в очередной раз доказывает, что все их бои или против мирного населения, или против пустых построек в глубоком тылу", – подытожил Андрющенко.

В Мариуполе оккупанты сжигают горожан в мобильных крематориях, везде взрывы

В Мариуполе слышны звуки взрывов во всех районах, оккупанты готовят крематории для сжигания тел убитых. О ситуации рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

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"На всех видео из всех районов слышны звуки артобстрелов или бомбардировок. Даже в окрестностях Левобережного (Восточный) и Центрального (Западный). Учитывая данные, обнародованные "Азовом", и полученные сведения от наших источников – битва за Мариуполь в разгаре и оккупанты не имеют существенного продвижения внутри города", написал он.

Андрющенко рассказал, что оккупанты продолжают зачищать улицы от тел погибших. Левобережный район почти закончен, центральный – район частной застройки "Парковый" и "Новоселовка", центральные улицы. Подготовлено место для работы крематория – промышленная зона складов по Володарскому шоссе.

По словам советника мэра, оккупанты используют большие складские холодильники промскладов для хранения тел. Зона кремации под усиленной охраной, что делает невозможным получение визуального подтверждения изнутри.

"Оккупационная псевдовласть не появляется среди людей. Исключение – появление в пункте раздачи еды в "Метро". Основная причина – страх. Спасибо "Азову" за имидж и работу. Именно через них мразота прячется по условно безопасным местам", также рассказал Андрющенко.

Также он сообщил, что оккупанты распространяют информацию через вайбер-группы и телеграм-каналы о "ласковом" отношении и встрече "России с братскими объятиями". В Таганроге депортированным выдают по 10 тысяч рублей и выбор регионов для дальнейшего перемещения причем все возможные регионы являются депрессивными.

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"Уровень фильтрации растет. Под жесткую фильтрацию подпадают все от 18 лет вне зависимости от пола. По информации, около пяти процентов не проходят фильтрацию из-за проукраинской позиции и исчезают. Сейчас активно работаем над установлением их дальнейшего местопребывания", написал Андрющенко.

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