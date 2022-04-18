Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

В Мариуполе предатели из ОПЗЖ помогли оккупантам уничтожить склад с гуманитаркой

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 апреля, 17:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Представители городских служб заявили о гуманитарной катастрофе
Оккупанты держат город в заложниках
Оккупанты держат город в заложниках / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе предатели из ОПЗЖ помогли оккупантам уничтожить самый большой склад с гуманитарной помощью.

Об этом рассказали на брифинге представители городских служб. Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал Мариупольского городского совета.

Реклама

Представители городских служб рассказали, как оккупанты держали полумиллионный город в заложниках и по методичке создали в Мариуполе гуманитарную катастрофу.

Оккупанты морили мирных жителей голодом. Наибольший состав с гумпомощью в КП "Коммунальщик" расстрелян первым по указанию предателей из ОПЗЖ, рассказали в горсовете.

Также сообщается, что оккупанты намеренно обстреливали большие укрытия с мирными мариупольцами, саботировали открытие зеленых коридоров. До середины марта они не выпускали людей из города и угрожали открыть огонь.

Реклама

"У них была команда никого не выпускать из Мариуполя. Вот почему эвакуация была невозможна. Цель оккупантов – создать гуманитарную катастрофу, которую по методичке выполняли "орки" с главным преступником – Путиным", – рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

В Мариуполе более 100 тысяч человек страдают от голода

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что более 100 000 жителей Мариуполя страдают от голода и нехватки воды.

За месяц блокады российские военные не впустили в город ни один конвой с продовольствием и лекарствами от Украины или международных организаций. В то же время российские СМИ рекламируют гуманитарную помощь от РФ, которая включает буханку хлеба и бутылку воды.

Кроме того, оккупанты с 18 апреля в Мариуполе запретили перемещение и пребывание на улице без специальных пропусков. Сотни горожан вынуждены выстаивать очереди для их получения, иначе получить даже скудный паек с хлебом будет невозможно.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе в результате обстрелов и бомбардировок могли погибнуть десятки тысяч жителей .

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 18 апреля
1
Личный состав 20600
Личный состав
2
Самолеты 167
Самолеты
3
Вертолеты 147
Вертолеты
4
Танки 790
Танки
5
ББМ 2041
ББМ
6
Артиллерия 381
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 130
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 155
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1487
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Лично уничтожил две вражеские БМД. Владимир Балюк - десантник, позывной "Балу", главный сержант роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Отражая атаку врага, с помощью “Джавелина” взорвал две боевые машины десанта россиян, после чего наступление оккупантов захлебнулось. Погиб в том же бою. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39418.45

Binance Coin (BNB)

405.68

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

107.11

Theta (THETA)

2.91

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.82

Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять