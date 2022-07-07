В Минобороны назвали город, который следующим могут атаковать оккупанты

Сейчас захватчики усиливаются по меньшей мере 5 БТГ

Анна Маляр сделала важное заявление. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты уже в ближайшее время могут попытаться провести наступление на Запорожье. Сейчас захватчики усиливаются по меньшей мере 5 БТГ (Батальонная тактическая группа, – Ред).

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в рамках единого телемарафона.

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"На Запорожском и Новопавловском направлениях не исключается проведение противником наступления на Запорожье или совершение обхода в направлении "Великая Новоселовка – Покровское" с целью окружения наших подразделений", – заявила Маляр.

По ее словам, сейчас на этом направлении оккупанты усиливаются по меньшей мере 5 БТГ.

Запорожское направление пришло в движение – Арестович

Ожидаемое наступление на Запорожье было сорвано удачными контрнаступательными действиями ВСУ. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал во время интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

"Наши влупили по группировке, которая планировала наступление на Запорожье, и российские войска вынуждены были поворачиваться направо и перебрасывать войска в сторону Орехова", – сказал Арестович.

По его словам, таким образом было сорвано российское наступление на Запорожье.

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Ранее мы рассказывали, что Запорожье активно готовится к обороне, ведь линия фронта сейчас находится в 40-50 км от города.