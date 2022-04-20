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В Минобороны рассказали, какой "победы" Путин хочет в Украине к 9 мая

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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20 апреля, 14:21
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Враг хочет захватить как можно больше украинских территорий
Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Сейчас цель оккупантов оттеснить украинские силы за административные границы Донецкой и Луганской областей и удержать "сухопутный коридор" к временно оккупированному Крыму. Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу. Но Россия точно не ограничится исключительно этим.

Об этом заявил спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник в интервью РБК Украина.

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"Совершенно очевидно, что в дальнейшем они будут пытаться развить наступление и в других областях, в частности в Херсонской области, чтобы захватить как можно больше территорий. Сейчас враг готовится к этому, собирает силы и закрепляется на участках, которые он уже оккупировал. Но это будет зависеть от результатов боевых действий именно в Донецкой и Луганской областях", – сказал он.

Ранее мы сообщали, что 18 апреля военные РФ начали наступление на Донбассе.

Также напомним, после Донбасса под угрозой еще 6 городов – Daily Mail дало пессимистичный прогноз вторжения РФ.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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