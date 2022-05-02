Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

В Минобороны заявили, что РФ хочет отрезать Украину от морей

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 мая, 15:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Россияне пошли на вторую фазу, изменив свои цели, задачи и тактику войны
Маляр о планах РФ
Маляр о планах РФ / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр заявила, что Украина не конечная цель России, она будет двигаться дальше. В то же время западный мир изменил отношение к ситуации в Украине, поскольку увидел планы Путина по продвижению российских войск. Также РФ намерена отрезать Украину от Черного и Азовского морей.

Об этом Маляр рассказала телеведущей Елене Цинтиле в эфире YouTube-канала "Украина 24".

Реклама

"Что касается Молдовы, исходя из стратегии их войны понятно, что Украина – не конечный пункт и не конечная цель, россияне будут двигаться дальше. Украину готовят как плацдарм для этого" , – убеждена Анна Маляр.

По мнению Маляр, западный мир изменил отношение к ситуации в Украине, поскольку увидел планы Путина по продвижению российских войск.

Реклама

"Отношение к Украине серьезно изменилось в последнюю неделю" , – добавила представительница Минобороны.

Маляр уточнила, что на Востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, россияне не оставляют планов захватить не только географические границы Луганской и Донецкой областей. То же они хотят сделать на Харьковщине и Херсонщине. Кроме того, их цель – отрезать Украину от морей, Азовского и Черного.

"У нас есть наступательные действия врага. Если говорить о Донецкой и Луганской области, то обстрелы продолжаются по всей территории линии столкновения. На Слобожанском направлении Харьковщины, за этот регион тоже идет борьба, но врагу не удается захватить его" , – сказала Маляр.

Реклама

По ее словам, россияне пошли на вторую фазу, изменив свои цели, задачи и тактику войны после чрезвычайного количества потерь.

"Если мы говорим о Киеве и Киевской области, то враг бросил сюда элитные лучшие подразделения, поэтому оккупанты были уверены в победе. Далее произошел условный перерыв смены тактики. Они провели анализ того, как мы воюем, после чего решили активно наступать на Востоке и Юге Украины", – добавила Маляр.

По словам Маляр, именно там россияне пытаются оцепить ВСУ и захватить в этих регионах как можно больше территорий.

Маляр добавила, что ВСУ оказывают очень мощное сопротивление, но говорить всего она не может.

"Эта информация является частью военной операции, но наши Вооруженные силы, поверьте, хорошо делают свою работу. Мы выполняем определенные боевые задачи. Все ожидают, что информирование во время войны будет таким же, как в мирное время. Но функция чисто информирования от оборонного ведомства отходит на другой план, а на первом плане есть оборонные задачи" , – добавила Маляр.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 2 мая
1
Личный состав 23 800
Личный состав
2
Самолеты 194
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1048
Танки
5
ББМ 2519
ББМ
6
Артиллерия 459
Артиллерия
7
Средства ПВО 80
Средства ПВО
8
РСЗО 152
РСЗО
9
БПЛА 271
БПЛА
10
Корабли/катера 8
Корабли/катера
11
Транспорт 1824
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38550.97

Binance Coin (BNB)

385.63

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

98.64

Theta (THETA)

2.27

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россияне Россияне
2 871 (70%)
2
Иранцы Иранцы
590 (14,4%)
3
Иракцы Иракцы
230 (5,6%)
4
Афганцы Афганцы
225 (5,5%)
5
Пакистанцы Пакистанцы
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.85

Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Insta News
После визита Украины
Анджелина Джоли

«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»

Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Education Ua
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Опрос
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять