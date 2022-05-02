В Минобороны заявили, что РФ хочет отрезать Украину от морей

Россияне пошли на вторую фазу, изменив свои цели, задачи и тактику войны

Маляр о планах РФ / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр заявила, что Украина – не конечная цель России, она будет двигаться дальше. В то же время западный мир изменил отношение к ситуации в Украине, поскольку увидел планы Путина по продвижению российских войск. Также РФ намерена отрезать Украину от Черного и Азовского морей.

Об этом Маляр рассказала телеведущей Елене Цинтиле в эфире YouTube-канала "Украина 24".

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"Что касается Молдовы, исходя из стратегии их войны понятно, что Украина – не конечный пункт и не конечная цель, россияне будут двигаться дальше. Украину готовят как плацдарм для этого" , – убеждена Анна Маляр.

По мнению Маляр, западный мир изменил отношение к ситуации в Украине, поскольку увидел планы Путина по продвижению российских войск.

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"Отношение к Украине серьезно изменилось в последнюю неделю" , – добавила представительница Минобороны.

Маляр уточнила, что на Востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, россияне не оставляют планов захватить не только географические границы Луганской и Донецкой областей. То же они хотят сделать на Харьковщине и Херсонщине. Кроме того, их цель – отрезать Украину от морей, Азовского и Черного.

"У нас есть наступательные действия врага. Если говорить о Донецкой и Луганской области, то обстрелы продолжаются по всей территории линии столкновения. На Слобожанском направлении Харьковщины, за этот регион тоже идет борьба, но врагу не удается захватить его" , – сказала Маляр.

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По ее словам, россияне пошли на вторую фазу, изменив свои цели, задачи и тактику войны после чрезвычайного количества потерь.

"Если мы говорим о Киеве и Киевской области, то враг бросил сюда элитные лучшие подразделения, поэтому оккупанты были уверены в победе. Далее произошел условный перерыв смены тактики. Они провели анализ того, как мы воюем, после чего решили активно наступать на Востоке и Юге Украины", – добавила Маляр.

По словам Маляр, именно там россияне пытаются оцепить ВСУ и захватить в этих регионах как можно больше территорий.

Маляр добавила, что ВСУ оказывают очень мощное сопротивление, но говорить всего она не может.

"Эта информация является частью военной операции, но наши Вооруженные силы, поверьте, хорошо делают свою работу. Мы выполняем определенные боевые задачи. Все ожидают, что информирование во время войны будет таким же, как в мирное время. Но функция чисто информирования от оборонного ведомства отходит на другой план, а на первом плане есть оборонные задачи" , – добавила Маляр.

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