В МВД рассказали, что задумал Путин и как будут развиваться события в Украине

Российская сторона надеется, что отсутствие поставок оружия со стороны западных партнеров вынудит Киев сесть за стол переговоров

Советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская сторона из-за провалов на фронте надеется на то, что Запад не будет предоставлять Украине вооружение и после этого стороны сядут за стол переговоров. Такое мнение высказал в своем Telegram – канале советник главы МВД Виктор Андрусив.

"По моей информации, россияне предлагали следующую модель: Запад не дает нам ракеты, они выходят на рубежи Луганской и Донецкой областей, затем садятся за переговоры, разблокируют порты для вывоза зерна и предлагают новые условия для энергоносителей. Учитывая некоторый маленький успех на прошлой неделе на фронте, эти заявления звучали очень привлекательно. Плюс заместитель Лаврова сказал, что Россия готова разблокировать порты и сделать гуманитарные коридоры для зерна", – рассказал Андрусив.

Также он отметил, что вся российская дипломатия пошла вслед за кораблем по простой причине: Путина считают недоговороспособным.

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"Напав на Украину без всякой причины, Путин показал, что может перечеркнуть любые договоренности и договоры. Поэтому, какие бы привлекательные предложения не приносила его дипломатия, нет ответа на вопрос: где гарантии, что Кремль что-нибудь выполнит. На Западе хорошо понимают, что договоренности с Путиным ничего не стоят, пока он не проиграл. Поэтому ключевая задача – нанести ему военное поражение в Украине. И только после этого можно будет обсуждать мирные форматы", – отметил советник главы МВД.

Военная помощь Украине

США поставят в Украину современные пусковые установки М270 MLRS и М142 Himars. Правительство США приняло предварительное решение. Это вооружение можно использовать и как реактивные системы залпового огня, и как оперативно-тактические ракетные комплексы. Начиная с момента российского вторжения Штаты передали Украине уже 23,8 тыс. тонн вооружений и военной техники. Однако США не спешат отправлять по запросу Киева дальнобойные реактивные системы залпового огня из-за опасений, что РФ расценит это как чрезмерную эскалацию.

Кроме того, 28 мая Украине передали ПКР Harpoon, которые могут уничтожить весь Черноморский флот РФ.

23 мая Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что 20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь. Многие страны передают крайне необходимые артиллерийские боеприпасы, системы береговой обороны, танки и другую бронетехнику.