В МВД Украины оценили реальность начала вторжения из Беларуси

Виктор Андрусив назвал основные факторы влияния на ситуацию

Андрусив рассказал, нападет ли Беларусь / Фото: Коллаж: Сегодня

Армия Беларуси вряд ли пойдет на вторжение в Украину, и на это есть несколько причин. О них рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини" советник главы МВД Виктор Андрусив, сообщает Telegram-канал "Сегодня".

По его словам, белорусская армия очень мала – всего 7-9 тысяч боеспособных солдат. Кроме того, это не профессиональная армия, там нет контрактников, и она состоит из призывников.

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Еще одна причина в том, что мотивация белорусских военных существенно пошатнулась после того, как они увидели реальную способность воевать ВС РФ, которых считали "второй армией мира".

Есть и политическая причина. Дело в том, что Лукашенко — нелегитимный президент, и ему нужен силовой ресурс внутри страны, чтобы держать в покорности народ.

Если вооруженные силы Беларуси все же пойдут на вторжение в Украину, они будут разбиты, если не сбегут, подчеркнул Андрусив.

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Он также рассказал, что увеличит вероятность вторжения белорусских военных в Украину. Это возможно, если армия РФ сконцентрирует свои силы в Беларуси для нового вторжения на север Украины. Тогда беларусские войска могут выступить в качестве дополнительных сил.

Россия втягивает Беларусь в войну

Кремль планирует подрыв жилых домов в белорусском Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. Туда уже прибыли диверсионные группы. Об этом заявили в Главном управлении разведки МО Украины.

При этом Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси. Руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений ВС РФ. Одновременно россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Беларуси.