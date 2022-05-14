В МВД заявили о переходе РФ к новой фазе войны в Украине: что это значит

РФ начинается готовиться к обороне рубежей, на которых остановились

В МВД обнародовали планы Кремля / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия начала третью фазу войны в Украине и готовится к долгосрочному сражению. Об этом заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, первой фазой была задача захватить Украину за 3-4 дня, второй – окружить наших военных на востоке страны.

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"Они планировали одно очень большое окружение – хотели отрезать аж от Павлограда, второе окружение надеялись провести так, чтобы вместе с Краматорском и Славянском, а теперь им осталось крайне маленькое окружение — фактически Северодонецка и Лисичанска, но и этого они сделать не могут", – рассказал он.

По его словам, сейчас наступила третья фаза войны, когда они начинают готовиться к обороне рубежей, на которых остановились.

"Это указывает на то, что они решили превратить войну в очень долгую… Они рассчитывают, что кризисы, которые вызывает война, посадят Запад за стол переговоров с ними, и Запад попробует нас на что-то обменять", — сказал он.

Дальнейшие прогнозы

Американский аналитический центр ISW считает, что Путин в ближайшие месяцы намерен аннексировать оккупированные юг и восток Украины и после этого он заявит, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия, распространяется на эти территории.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что если наши военные начнут контрнаступательную операциюпо всему фронту, то останавливаться на линии 24 февраля ни в коем случае нельзя. Во всяком случае на Донбассе нужно идти до государственной границы. Говоря о сроках окончания войны, он отметил, что, к сожалению, это будет ни один месяц. Это будет несколько месяцев – может быть, и пять, и шесть – особенно активная фаза.

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Глава Национальной разведки США Аврил Хейнс заявляла, что в Кремле признали, что готовят новый сценарий. Теперь Россия пытается перейти к затяжной войне на истощение. К тому же президент РФ Владимир Путин не остановится после захвата Донбасса.