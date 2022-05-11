В Нацгвардии впервые назвали потери с начала войны

Украинская сторона практически не разглашает сведений о количестве погибших военных

В Нацгвардии сообщили количество погибших и раненых с начала войны. / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля погибли более полутысячи военнослужащих национальной гвардии. Еще около 1700 нацгвардейцев получили ранения за это время.

Об этом во время брифинга сообщил начальник оперативного управления штаба Главного управления НГУ Алексей Надточий.

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Он уточнил, что военнослужащие погибли, выполняя боевые задания.

"К сожалению, во время выполнения заданий за этот период потери личного состава Нацгвардии составляют санитарными – 1697 военнослужащих, безвозвратными – 501 военнослужащий", – сказал он.

Потери украинской стороны

За время полномасштабной войны было только два сообщения от президента Владимира Зеленского о потерях украинских военных.

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Так, 12 марта президент заявил о 1300 погибших защитниках Украины.

А спустя более месяца, 16 апреля, Зеленский сообщил, что погибли близко 2500-3000 украинских военнослужащих.

В то же время президент заявлял, что Украина "наносит оккупантам такие потери, которых они и в страшном сне не видели".

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Потери русской армии

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 26350 (+350) человек

танки – 1187 (+17);

артиллерийские системы – 528 (+9);

РСЗО – 185;

средства ПВО – 87;

самолеты – 199;

вертолеты – 160 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10);

крылатые ракеты – 94;

корабли/катера – 12;

автомобильная техника и автоцистерны – 1997 (+17);

боевые бронированные машины – 2856 (+48);

специальная техника – 41.

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