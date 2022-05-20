В НАТО рассказали, как долго готовы помогать Украине в войне с Россией

Альянс извлек много уроков с начала полномасштабной войны в Украине

В НАТО сообщили о поддержке Украины до конца войны. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 24 февраля, когда началось российское вторжение в Украину, для Североатлантического альянса началась новая эра. В НАТО доказали свою способность мобилизоваться для коллективной обороны и поддерживать украинцев, сражающихся за свою страну. Также для Альянса стало показательным то, как Украина борется за свою свободу.

Такое заявление сделали высшие военные руководители НАТО, сообщает Минобороны США.

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Голландский адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета Альянса, подчеркнул, что НАТО столкнулось с новой ситуацией.

"Без сомнения, для НАТО началась новая эра. За последние несколько месяцев НАТО продемонстрировала, что она способна свою позицию. Мы осуществили крупнейшее укрепление коллективной обороны за поколение", – сказал он.

Бауэр также отметил, что Украина никогда не примет российскую оккупацию, и НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Руководители также обсудили, что война, развязанная президентом РФ Владимиром Путиным, означает для Альянса как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

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"Во многом именно наш противник определяет сроки. А это значит, что мы всегда должны быть готовы к неожиданностям", – отметил Бауэр.

Высшие военные руководители НАТО на заседании. Фото: Пентагон

Украинцы преподнесли важный урок НАТО

В Альянсе отметили, что Украина сражалась с российскими военными до упора и, по сути, оттеснила их от столицы Киева. Украинцы оттесняют русских и в районе Донбасса.

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Бауэр отмечает, что успех украинцев в моральном духе войск. Чего не скажешь о российской армии.

"Из войны в Украине можно извлечь много уроков. Самое главное, это еще раз доказало важность морального духа, чтобы знать, за что вы боретесь", – сказал он.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс добавил, что последние 84 дня Альянс сосредоточен на поддержке Киева, чтобы Украина могла победить.

НАТО усилило оборону

По словам Уолтерса, в настоящее время на восточном фланге развернуто восемь боевых групп под командованием НАТО. В настоящее время в состоянии повышенной готовности находятся более 42 000 военнослужащих и 120 самолетов, и более 20 кораблей готовы отреагировать.

"Наша наземная область увеличилась в 10 раз, а воздушная область — на 50 процентов, количество истребителей, патрулирующих небо", – отметил он.

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