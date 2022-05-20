Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Страна Подробности

В НАТО рассказали, как долго готовы помогать Украине в войне с Россией

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 мая, 08:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Альянс извлек много уроков с начала полномасштабной войны в Украине
В НАТО сообщили о поддержке Украины до конца войны.
В НАТО сообщили о поддержке Украины до конца войны. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 24 февраля, когда началось российское вторжение в Украину, для Североатлантического альянса началась новая эра. В НАТО доказали свою способность мобилизоваться для коллективной обороны и поддерживать украинцев, сражающихся за свою страну. Также для Альянса стало показательным то, как Украина борется за свою свободу.

Такое заявление сделали высшие военные руководители НАТО, сообщает Минобороны США.

Реклама

Голландский адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета Альянса, подчеркнул, что НАТО столкнулось с новой ситуацией.

"Без сомнения, для НАТО началась новая эра. За последние несколько месяцев НАТО продемонстрировала, что она способна свою позицию. Мы осуществили крупнейшее укрепление коллективной обороны за поколение", – сказал он.

Бауэр также отметил, что Украина никогда не примет российскую оккупацию, и НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Руководители также обсудили, что война, развязанная президентом РФ Владимиром Путиным, означает для Альянса как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Реклама

"Во многом именно наш противник определяет сроки. А это значит, что мы всегда должны быть готовы к неожиданностям", – отметил Бауэр.

Высшие военные руководители НАТО на заседании. Фото: Пентагон

Украинцы преподнесли важный урок НАТО

В Альянсе отметили, что Украина сражалась с российскими военными до упора и, по сути, оттеснила их от столицы Киева. Украинцы оттесняют русских и в районе Донбасса.

Реклама

Бауэр отмечает, что успех украинцев в моральном духе войск. Чего не скажешь о российской армии.

"Из войны в Украине можно извлечь много уроков. Самое главное, это еще раз доказало важность морального духа, чтобы знать, за что вы боретесь", – сказал он.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс добавил, что последние 84 дня Альянс сосредоточен на поддержке Киева, чтобы Украина могла победить.

НАТО усилило оборону

По словам Уолтерса, в настоящее время на восточном фланге развернуто восемь боевых групп под командованием НАТО. В настоящее время в состоянии повышенной готовности находятся более 42 000 военнослужащих и 120 самолетов, и более 20 кораблей готовы отреагировать.

"Наша наземная область увеличилась в 10 раз, а воздушная область — на 50 процентов, количество истребителей, патрулирующих небо", – отметил он.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробности
💵 помощь во время войны
Еще больше льгот
Save Mariupol Azovstal! Right now!
Детали эвакуации
Хроника обстрелов
Подробностси
💙💛 Украинцы за границей
Как выжить?
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости в Украине
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 20 мая
1
Личный состав 28700
Личный состав
2
Самолеты 204
Самолеты
3
Вертолеты 168
Вертолеты
4
Танки 1263
Танки
5
ББМ 3090
ББМ
6
Артиллерия 596
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 200
РСЗО
9
БПЛА 460
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2162
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин
Честный прогноз
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30051.93

Binance Coin (BNB)

307.3

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

69.55

Theta (THETA)

1.28

Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:55
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
39,79
43,25
-
-
42,00
44,00
-
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
24 мая Руслана, 49 лет
24 мая Руслана, 49 лет
26 мая Ленни Кравиц, 58 лет
26 мая Ленни Кравиц, 58 лет
26 мая Хелен Бонэм Картер, 56 лет
26 мая Хелен Бонэм Картер, 56 лет
28 мая Кайли Миноуг, 54 года
28 мая Кайли Миноуг, 54 года
31 мая Колин Фаррел, 46 лет
31 мая Колин Фаррел, 46 лет
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.77

Тренд на вышиванку
Должна быть у каждого в гардеробе
В красных оттенках

В красных оттенках

В национальной стилистике

В национальной стилистике

В черных оттенках

В черных оттенках

Где купить?

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять