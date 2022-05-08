В Одессе блогеры показали в Сети ракетные удары РФ – их задержала СБУ (видео)

Блогеры говорят, что не знали об ответственности за публикацию таких материалов

СБУ задержала блогеров. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе Служба безопасности Украины задержала трех видеоблогеров, которые разместили в Сети материалы о ракетных ударах российских военных по городу. Они признали свою вину. Также призвали украинцев не повторять их действия.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Реклама

На опубликованном СБУ видео можно увидеть, как блогеры признают свою вину. Двое мужчин и женщина говорят, что не знали об ответственности за публикацию таких материалов, и призвали украинцев не повторять их действия.

"СБУ оперативно установила их и провела соответствующие беседы. Сознательно или бессознательно эти лица поработали корректировщиками для врага – установит следствие", – отметили в ведомстве.

Кроме того, СБУ обратилась с предупреждением о запрете публиковать данные о перемещении военной техники, военных объектах и результатах вражеских ударов. Эти данные оккупанты используют при планировании дальнейших обстрелов.

Реклама

СБУ задержала депутата-коллаборанта и сеть агентов РФ

Служба безопасности Украины задержала депутата-коллаборанта. Также ликвидирована агентурная сеть оккупантов на юге и востоке. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Так, в Херсонской области в госизмене разоблачили депутата одного из местных советов, которого завербовала ФСБ РФ.

В Харьковской области контрразведчики СБУ разоблачили сообщницу оккупантов, корректировавшую вражеские ракетные обстрелы школ, больниц и жилых кварталов.

Реклама

В Луганской области ликвидирована группа вражеских информаторов, в состав которой входило трое жителей Северодонецка. Еще одна сообщница захватчиков разоблачена вблизи Попасной.

В Донецкой области СБУ задержала корректировщицу вражеской бомбардировки одного из краматорских заводов.

В Одессе задержан интернет-агент российских спецслужб, которого враг использовал для проведения информационных диверсий.

Кроме того, СБУ заблокировала деятельность группы энергетических компаний, которыми руководили из РФ. Среди них пять коммерческих структур, которые занимались поставкой природного газа и электроэнергии.

Ранее мы писали: