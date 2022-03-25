В оккупированном Энергодаре депутаты горсовета сложили полномочия

Чтобы избежать давление со стороны оккупантов, большая часть депутатов Энергодарского городского совета сложили свои полномочия

Депутаты, сложившие свои полномочия, будут продолжать заниматься общественной работой / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают попытки установить свое руководство на захваченных территориях, но не находят поддержки у населения. Депутаты Энергодарского городского совета опасаясь того, что их голоса могут быть использованы по принуждению, сложили свои полномочия.

Об этом сообщает Запорожская военная администрация в Telegram-канале.

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"23-24 марта 2022 большинство депутатов Энергодарского городского совета VIII созыва от политической партии "Слуга народа", "Европейская солидарность", "За Будущее", "Новая политика" и часть депутатов недавно запрещенной "ОПЗЖ" сложили свои полномочия: депутаты взволнованы тем, что их голоса могут быть использованы по принуждению – для создания незаконных "народных республик" на территории Энергодара под управлением страны-агрессора. Все заявления направлены в соответствующие органы", – говорится в сообщении.

Несмотря на нынешнюю ситуацию, все депутаты продолжат заниматься общественной работой и нуждами граждан, проживающих на их округах.

Ситуация в Энергодаре

23 марта жители Энергодара повалили флагшток и сожгли флаг оккупантов.

Кроме того, 20 марта российские оккупанты похитили первого заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка. Пока неизвестно, в каком он состоянии и где находится. В этот же день в Херсоне, Каховке, Бердянске и Энергодаре украинцы вышли на митинги против российских оккупантов. Люди требовали от военных РФ прекратить похищения людей, отпустить заложников и убираться из их городов.

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Также сообщалось, что в Энергодаре полное беззаконие. Людей избивают прямо на улицах. У некоторых забирают автомобили, а кого-то "пакуют" и увозят в неизвестном направлении.