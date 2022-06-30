В ОП объяснили ситуацию с посланием Зеленского Путину через президента Индонезии

Выяснилось, что президент Индонезии Джоко Видодо, который считает, что он удачно слетал к международному преступнику Владимиру Путину, что-то напутал с передачей хозяину России какого-то послания от президента Украины Владимира Зеленского. В Офисе президента опровергли наличие любого послания для Путина.
Об этом заявил в комментарии "Укринформу" пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
Комментарий
"Президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, он делает это публично в своих ежедневных обращениях", – сказал Никифоров.
Представитель Офиса президента отметил, что основной темой переговоров президентов Украины Владимира Зеленского и Индонезии Джоко Видодо во время их встречи накануне в Киеве была разблокировка украинских портов для экспорта зерна.
"Блокирование украинских портов было основной темой на переговорах президентов в Киеве. Россия несет полную ответственность за срыв экспорта как в Индонезию, так и в другие регионы мира. И она же будет отвечать за продовольственный кризис, который может возникнуть, если срочно не разблокировать украинские порты. Именно об этом Владимир Зеленский в деталях рассказал Джоко Видодо", – сказал Никифоров.
Двухсторонние отношения
- 29 июня индонезийский лидер побывал в Украине с визитом и имел возможность переговорить с Зеленским.
- До этого он получил возможность увидеть своими глазами, что наделали оккупанты в Ирпене.
- Еще ранее Видодо хотел увидеть на саммите G20, который осенью состоится на острове Бали, международного террориста Путина, пока западные страны не объяснили индонезийскому лидеру, что этого делать нельзя.
- В итоге Видодо отправился в две воюющие страны и опять что-то напутал.
- По результатам визита в Кремль, Видодо заявил, что Путин ему гарантировал безопасность поставок продовольствия из Украины: "Господин Путин сказал, что Россия гарантирует безопасность поставок продовольствия и удобрений не только из России, но и с Украины. Особенно что касается поставок через море с Украины, господин Путин сказал, что гарантирует".