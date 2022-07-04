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В ОП опровергли фейки российских СМИ

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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4 июля, 23:08
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Оккупанты продолжают распространять ложь
Лещенко опроверг фейки российских медиа/Фото: коллаж: "Сегодня"
Лещенко опроверг фейки российских медиа/Фото: коллаж: "Сегодня"

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко опроверг фейки Российская Федерация о том, что Украина якобы имела планы разместить в Северодонецке базу НАТО.

Об этом он сказал во время брифинга.

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"Росмедиа активно раскручивают фейк о том, что вроде бы на территории Северодонецка Украина планировала построить военную базу НАТО. Делают это с понятной целью. Российские пропагандисты синхронно сообщают, что этот аэродром должен был стать точкой наступления и дальнейшего расчленения России", — сказал Лещенко.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что из-за таких заявлений РФ пытается объяснить свои действия против Украины, мол, это была самооборона.

"Конечно, это ложь, и никаких планов открывать базу НАТО на территории Северодонецкой Украины не было. Их невозможно было открыть эти базы, потому что базы НАТО открываются только на территории государств-членов Альянса, а у Украины нет даже статуса кандидата в НАТО", – подчеркнул советник.

Кроме того, Лещенко опроверг еще один пропагандистский фейк России о якобы желании Польши расчленить Украину.

"С таким заявлением выступил глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По версии Нарышкина, Польша вроде бы собирается построить на территории Украины прокси-государство под защитой польских Вооруженных сил, а центральные регионы Украины будут буферной зоной", — рассказал советник руководителя ОП.

Советник подчеркнул, что на самом деле это только подтверждает пропагандистский вброс о том, что Россия сделала еще в начале войны, когда заявляла о намерении расчленить Украину на несколько государств.

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"Теперь этими фейками Россия пытается снять с себя полное бремя ответственности за агрессию против Украины. Мол, эта агрессия это не только российский план, но и польский. Это ложь. Никаких намерений создавать на территории Украины прокси-государства в Польше нет, а пропаганда России повторяет саму себя, только через несколько месяцев", — сказал он.

Оккупанты заманивают мариупольцев обратно в город циничным фейком

Подконтрольные россиянам паблики распространили "секретную" информацию о подлежащих сносу домах в оккупированном Мариуполе. Сделали это для того, чтобы заманить назад в оккупированный город людей, которые вынуждены были уехать из-за войны. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, информация о "сносе" домов распространяется довольно быстро и вызывает безумный резонанс среди мариупольцев в эвакуации.

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"Эта информация является сознательным фейком. Проанализировав перечень зданий мы уверенно можем заявить, что менее 30 процентов из этого перечня вообще не имеют повреждений", – заявил Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя объяснил, что цель распространения такой дезинформации единственная – из-за психологического влияния и страха потерять последнее заставить мариупольцев из эвакуации вернуться домой в оккупированный Мариуполь. Ведь у россиян катастрофическая нехватка трудоспособного населения.

"Так что – не верьте. Не беспокойтесь и не поддавайтесь панике. Вас сознательно тянут в путь в один конец для использования в качестве современных рабов России. Это работа российского ИПСО и с реалиями сноса зданий нет ничего общего", – убежден Андрющенко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, как Россия в очередной раз выдала фейк о визите Герасимова в Украину. Также мы писали, что оккупанты разоблачили фейки роспропаганды своими селфи.

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