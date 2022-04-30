В Пентагоне не верят, что Путин применит ядерное оружие

По словам высокопоставленного чиновника, также нет угрозы территории НАТО

США не верят, что Путин начнет ядерную войну. / Фото: Коллаж: Сегодня

США не верят в существование угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы.

Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США, сообщает Reuters.

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Он также добавил, что территории НАТО на данный момент угрозы нет.

"Мы продолжаем каждый день следить за их ядерным потенциалом, насколько это возможно, и мы не оцениваем, что существует угроза применения ядерного оружия и нет угрозы территории НАТО", — заявил журналистам чиновник на условиях анонимности.

Угрозы РФ применить ядерное оружие

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, что Запад не должен недооценивать повышенный риск ядерного конфликта из-за Украины.

Ранее в этом месяце Россия заявила, что к осени планирует развернуть свои недавно испытанные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", способные нанести ядерные удары по Соединенным Штатам.

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Обеспокоенность Запада риском ядерной войны усилилась после того, как 24 февраля президент Владимир Путин начал вторжение России в Украину. В ту ночь по российским телеканалам транслировали речь Путина, в которой он многозначительно упомянул ядерные силы Москвы и предупредил, что любая попытка встать на пути России "приведет вас к таким последствия, с которыми вы никогда не сталкивались в своей истории".

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