Оторванные конечности, большая кровопотеря: в полиции рассказали о жертвах удара РФ по Краматорску

Российские оккупанты выпустили две ракеты по толпе украинцев и убили десятки людей, более сотни пострадали – в каком состоянии раненые

В результате удара по Краматорску пострадали десятки людей / Фото: Коллаж: Сегодня

Большинство пострадавших в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске – люди с тяжелыми ранениями. Многим от взрыва оторвало конечности, у раненых большие кровопотери.

Об этом сообщила сайту "Сегодня" спикер полиции Днепропетровской области Александра Гаврилко.

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"Все пострадавшие (109 человек) – это люди с тяжелыми травмами. С оторванными конечностями, с большой кровопотерей. Все они госпитализированы в различные больницы",- сказала Гаврилко.

По данным полиции, число погибших не увеличилось. По официальным данным, ракетный обстрел лишил жизни 52 человек, среди которых 5 детей.

Что известно об обстреле Краматорска