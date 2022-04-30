В Попасной оккупанты расстреляли два эвакуационных автобуса

Связь с водителями потеряна, судьба людей, пытавшихся покинуть зону боевых действий, неизвестна

Оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты расстреляли два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области. В настоящее время с водителями потеряна связь

Об этом сообщили в Луганской ОВА.

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Руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов отчитался о чрезвычайном происшествии утром 30 апреля.

"Вчера мы эвакуировали из Попасной 31 человека. Желающих было значительно больше, поэтому отправили в город еще два автобуса. Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел вражеской ДРГ. Автобусы расстреляны. Связи с людьми, находившимися в транспортном средстве и теми, кто организовывал эвакуацию, нет", – сообщил Ханатов.

Информация о пострадавших 29 апреля

В Луганской области оккупанты штурмуют Рубежное и Попасную. По всей области в пятницу было 16 массированных артиллерийских атак.

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Под Попасной 29 апреля около полудня россиянами был обстрелян автомобиль с волонтерами. Оккупанты открыли огонь в направлении автомобиля с волонтерами, который двигался в направлении Попасной. В транспортном средстве находились два местных жителя и винничанин. К счастью, обошлось без жертв.

Кроме того, в одной из пожарно-спасательных частей потери – вчера двое бойцов ГСЧС госпитализированы. Баротравму головы и осколочные ранения лица получили во время вызова в Лисичанск.

В Лоскутовке, что близ Лисичанска, вчера вечером погиб 70-летний мужчина. А примерно в то же время на улице города получил ранение лисичанин.

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Еще неизвестное количество жертв в результате обстрелов Горской общины, которые россияне наносили вчера в течение дня.

В Горском и Орехово врагом разрушены не менее 15 домов. Мероприятия по установлению возможных дополнительных повреждений и пострадавших еще продолжаются

Также стало известно, что при доставке лекарств и медикаментов в больницу в Северодонецке под минометный обстрел попали служебный полицейский автобус, а также свой автомобиль сотрудника полиции. Пострадавших нет.

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