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В Раде предлагают не мобилизовать некоторых украинцев: о ком идет речь (фото)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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22 июня, 17:58
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Марьяна Безуглая рассказала о новом документе
Нардеп от "Слуги народа" рассказала, что предлагается в законопроекте.
Нардеп от "Слуги народа" рассказала, что предлагается в законопроекте. / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №7481, которым предлагают не мобилизовать военнообязанных, близкие родственники которых погибли или пропали без вести на войне.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая в Facebook.

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Что предлагается

"Регистрируем законопроект N7481 о том, что когда в семье уже есть погибшие в бою, больше не мобилизовали. Сейчас есть случаи, когда мобилизуют отца и сына, сыновей, погибает несколько членов семьи. Полномасштабная война… Законодательство не обновлено и касается только АТО. Обновляем относительно ООС и военного положения", – написала она.

В документе указывается на таких близких родственников – муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные брат (сестра).

Фото – facebook.com/m.bezuhla.
Фото – facebook.com/m.bezuhla.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Украине освободили от мобилизации еще одну категорию населения – в Украине вступил в силу закон №7272, освобождающий от призыва учащихся и преподавателей ПТУ.

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