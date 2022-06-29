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В разведке рассказали, в каком состоянии оккупанты обменяли бойцов "Азова"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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29 июня, 19:50
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Сразу после обмена многим потребовалась госпитализация
"Азовцы" рады, что оказались на родной земле / Коллаж "Сегодня"
"Азовцы" рады, что оказались на родной земле / Коллаж "Сегодня"

Большинство возвращенных из российского плена 29 июня украинских защитников нуждаются в серьезной медицинской помощи.

Об этом рассказал Андрей Юсов, представитель пресс-службы ГУР МО во время общенационального телемарафона на канале "Украина 24".

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Что известно

"Людей, которых сегодня удалось освободить, среди них действительно очень много тяжелораненых. Это последствия артобстрелов, следствие пулевых ранений, много с ампутированными конечностями. Много людей в тяжелом состоянии, много – лежачих. Однако это хорошие новости, поскольку эти люди вернулись на родину, слышат сейчас голоса родных людей, чувствуют себя уверенно на своей земле, и действительно это важное событие в рамках наибольшего обмена в рамках Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными", – отметил Юсов.

По словам Юсова, сейчас идет транспортировка раненых в госпиталь для дальнейшего лечения. Дальше будут с ними общаться на предмет условий пребывания в плену, психологического давления и оказания там медпомощи.

"Первые комментарии – счастье от пребывания на своей земле, желание пообщаться с родными и командирами, а многие после прохождения лечения хотят вернутся защищать Родину", – сказал представитель ГУР МО.

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Обстановка

  • 29 июня стало известно, что состоялся обмен пленными между террористическим государством Россия и Украиной. Удалось вернуть 144 защитника Украины, большинство из которых – бойцы легендарного батальона "Азов".
  • Журналисты взяли интервью у бойца полка "Азов" с позывным "Мольфар", который защищал Мариуполь, получил тяжелое ранение, но смог вырваться из окружения и выжил.
  • Ранее из российского плена были освобождены 17 украинцев, из них 2 офицера и 14 солдат. Обмен провели по формуле 17 на 15. Некоторые украинские защитники также нуждались в лечении.

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Позывной "Космос"... Андрей Норов – капитан ВСУ, заместитель комбата 72-й отдельной механизированной бригады. В начале российского вторжения организовал оборону Киевской ГЭС. Благодаря его умелым действиям был нанесен серьезный ущерб противнику и остановлено продвижение на Киев. Погиб под обстрелом, спасая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

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