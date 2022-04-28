В результате ракетного удара по Киеву пострадали 10 человек (фото, видео)

Спасатели ликвидировали пожар на месте инцидента

На месте инцидента проводятся поисково-спасательные работы/Фото: ГСЧС, коллаж: "Сегодня"

В Киеве в результате вражеского обстрела оккупантами частично разрушен жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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28 апреля в 20:13 в ГСЧС Киева поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. В результате вражеского обстрела, произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1-го и 2-го этажей.

"В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м. На месте проводятся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали — 10. Информация уточняется. К ликвидации последствий привлекались 12 ед. пожарной техники и 98 чел. личного состава ГСЧС", — говорится в сообщении.

Откуда выпустили ракету?

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что российские захватчики выпустили ракету из временно оккупированного Крыма. Кроме того, он опубликовал фото двигателя ракеты, которые еще горел.

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