В армии РФ не хватает живой силы, ищут добровольцев

Оккупанты проводят агитационную компанию в России

В России проходит кампания по набору "добровольцев". Фото: коллаж "Сегодня"

В России проходит кампания по набору добровольцев – 200 человек еженедельно из каждого федерального округа, кроме Москвы.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

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"В РФ активизируется кампания по набору "добровольцев" на военную службу по контракту. Предполагается, что они должны восстановить потери личного состава подразделений, участвовавших в боевых действиях на территории Украины. Также планируется формирование нескольких новых подразделений. При подписании контрактов отдается предпочтение тем, кто раньше проходил военную службу", – говорится в сообщении.

Военное руководство РФ установило четкие "нормы набора": для Дальневосточного и Сибирского федерального округов это 200 "добровольцев" еженедельно. При этом в Москве набор вообще не производится.

"Для мотивирования к прохождению службы с "добровольцами" проводятся агитационные мероприятия. В частности, повторяются традиционные российские нарративы о "коллективном Западе" и "несуществующей Украине". Также обещают повышенное материальное обеспечение и льготы", – добавили в разведке.

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Напомним, что российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных батальонных тактических групп и этого все равно оказалось недостаточно для достижения успеха в войне с Украиной.

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