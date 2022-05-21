В РФ под дулами автоматов: появилось первое видео депортации жителей Мариуполя

Российские военные мариупольцев насильно отправляют в РФ

В Мариуполе оккупанты проводят эвакуацию мирного населения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе российские оккупанты насильно вывозят мирных жителей в сторону России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель мэра Петр Андрющенко и опубликовал видео происходящего.

Андрющенко рассказал о том, какая ситуация в Мариуполе с эвакуацией.

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По его словам, российские военные пригнали в район Метро автобусы и объявили об эвакуации гражданских.

"При посадке оккупанты сообщают жителям города, что их повезут в село Безыменное Азовского района, где находится фильтрационный лагерь, а после фильтрации отправят в Россию", – рассказал Андрющенко о ситуации в городе.

Также он отметил, что российские военные и так называемые "волонтеры" блокируют любые попытки граждан покинуть место и отказаться от эвакуации.

Ситуация в Мариуполе

20 мая Андрющенко сообщил, что за сутки из города в Безыменное доставили 416 человек, в том числе 46 детей. Всего из фильтрационного лагеря в Россию депортировали 512 человек, украинские власти сейчас устанавливают, куда граждан отправляют с железнодорожного вокзала в российском Таганроге.

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Также сообщалось, что оккупанты под предлогом эвакуации вывозят людей в Сибирь, на Кавказ и Дальний Восток. К похищенным людям в России относятся как к рабочей силе, не уважая их право выбора.

Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из занятого оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта на оккупированной территории.

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Кроме того, Reuters сообщало об эвакуации более 600 украинских солдат. Украинская сторона не разглашает подробности эвакуации с "Азовстали", чтобы не навредить процессу. Вероятно, Киев рассчитывает освободить защитников Мариуполя в ходе обмена пленными.