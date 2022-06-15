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В России могут объявить всеобщую мобилизацию: главные заявления властей за 15 июня

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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15 июня, 13:38
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Армия РФ потратила большую часть своего военного потенциала в войне с Украиной
В России могут привлечь новых солдат к боевым действиям в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
В России могут привлечь новых солдат к боевым действиям в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 112-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты продолжают наступать на Донбассе, Кремль может объявить всеобщую мобилизацию, а Украина просит Запад срочно передать ей тяжелое вооружение.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 15 июня.

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Президент Украины подвел итоги 111-х суток войны против России

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам в ночь на 15 июня и рассказал, что снова и снова повторяет западным партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие.

"У нашего государства его пока нет на достаточном уровне, но именно у нашего государства и именно сейчас самая большая в Европе потребность именно в таком оружии. Затягивание с его предоставлением не может иметь оправданий. Буду постоянно подчеркивать это, разговаривая с нашими партнерами. Несмотря на то что современных ракет у России с каждым днем ​​войны все меньше, потребность Украины в таких системах сохраняется. Потому что и у России остается еще достаточно советских типов ракет, которые даже опаснее. Они в разы менее точны, а значит, в разы больше угрожают именно гражданским объектам и обычным жилым домам", – сказал Зеленский.

Президент сообщил, что провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Конечно, темой номер один была оборонная поддержка. Канада в ней – среди лидеров. Поблагодарил за то, что Канада стала и первым государством, которое перевело на украинский счет в МВФ специальную помощь – около 800 миллионов долларов", – отметил глава государства.

Также Зеленский провел разговор с президентом Эквадора. Поздравил его с избранием Эквадора членом Совета Безопасности ООН. Проинформировал об актуальной ситуации на поле боя и призвал усиливать давление на Россию для окончания войны.

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"Попросил главнокомандующего Вооруженными силами Украины очень внимательно отнестись к сообщениям в СМИ и в соцсетях о том, что у части наших бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты. Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом. И я ожидаю проверки логистики в армии – проверки того, что поставляется, и того, как распределяются средства индивидуальной защиты. На сегодняшний день всем, кто находится в зонах боевых действий, должно хватать всего необходимого для защиты. Государство обеспечивает такие поставки", – подчеркнул президент.

В России могут объявить всеобщую мобилизацию

В России могут объявить всеобщую мобилизацию. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников пишет, что россия потратила большую часть своего военного потенциала в войне с Украиной. Поэтому не исключено, что кремль может объявить всеобщую мобилизацию. Украина готовится к разным сценариям. И если на Западе есть понимание вероятности самых плохих, то именно сейчас пора оперативно укрепить способность Украины к обороне", – написал Ермак.

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Украине срочно нужно тяжелое оружие

Украине срочно нужно тяжелое оружие. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Соотношение артиллерии на отдельных участках – 10 к 1. Линия фронта – более 1000 км. Каждый день получаю сообщения от защитников: "Мы держимся, стоим, просто скажите, когда ждать оружие?" Я адресую этот вопрос участникам "Рамштайна". Брюссель, ждем решения", – написал он.

Оккупанты наступают на Донбассе

Российские оккупанты продолжают попытки захватить Донбасс. Однако ВСУ не устают давать врагу достойный отпор. В частности, на Бахмутском направлении наступление противника захлебнулось, он вынужден был отступить. Еще одно наступление украинские воины отразили на Новопавловском направлении. А в Северодонецке ВСУ успешно отбивают попытки штурма. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"На Северодонецком направлении противник оказывал огневое воздействие по нашим позициям из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкино. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар близ Белой Горы. Украинские воины успешно отражают попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковке, боевые действия продолжаются", – проинформировали в Генштабе.

Подробнее о ситуации на фронте рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0.":

Потери российских оккупантов составляют 32 750 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 32 750 солдат и 1440 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 32 750 (+250) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 1440 (+6),
  • боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25),
  • артиллерийских систем – 722 (+1),
  • РСЗО – 230 (+1),
  • средств ПВО – 97 (+0),
  • самолетов – 213 (+0),
  • вертолетов – 179 (+1) ,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),
  • крылатых ракет – 129 (+4),
  • кораблей /катеров – 13 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12),
  • специальной техники – 55 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

Ранее мы писали, что на юге украинские военные нанесли ракетные удары по складам с горючим и районам сосредоточения техники российских оккупантов.

Также сообщалось, что российские спецслужбы начали активно скупать за границей спутниковые снимки Украины через подставные компании. Их интересует как линия фронта, так и гражданская инфраструктура.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:30 15 июня
1
Личный состав 32750
Личный состав
2
Танки 1440
Танки
3
ББМ 3528
ББМ
4
Артиллерия 722
Артиллерия
5
Средства ПВО 97
Средства ПВО
6
РСЗО 230
РСЗО
7
Самолеты 213
Самолеты
8
Вертолеты 179
Вертолеты
9
БПЛА 591
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2485
Транспорт
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Герої не вмирають!

Защитил Киев от диверсантов... Роман Собкив – майор антитеррористического спецподразделения «Омега» Нацгвардии. Вместе с подчиненными в течение девяти дней эффективно противодействовал десанту оккупантов, многократно пытавшемуся высадиться в Киеве и на окраинах. Погиб в бою с превосходящими силами противника, но задержал врага. Герой Украины. Посмертно.

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