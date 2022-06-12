В Рубежном ВСУ огнем "проехались" по командному пункту чеченцев

В Рубежном наши бойцы обстреляли оборудованный чеченскими боевиками командный пункт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Что касается наших спецназовцев и артиллеристов – да, такая работа проводится. У нас есть три таких факта их слаженной работы. Это уничтожение базы "вагнеровцев" в Стаханове. Там один только выжил. Это уничтожение командного пункта чеченцев в Рубежном – сейчас выясняем потери врага. И уничтожение определенного количества российских военных, пытавшихся провести совещание в Доме химиков", – рассказал Гайдай.
Также, по его словам, оккупанты разрушили второй мост через Северский Донец, который соединял Северодонецк с Лисичанском, а тот мост, который еще враг не тронул, оккупанты регулярно обстреливают.
Ситуация в Украине 13 июня
- В Черном море возле украинских берегов российские оккупанты увеличили свой флот на 2 больших десантных корабля. Таким образом, сохраняется угроза новых ракетных ударов по территории Украины.
- Сегодня утром в оккупированном российскими военными Бердянске прогремели три мощных взрыва, в результате чего часть города осталась без света и воды.
- Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 32 150 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1430 танков.
- На Бахмутском направлении вражеская армейская авиация нанесла авиаудар неподалеку от Покровского. При этом украинские воины отбили наступление в районе населенных пунктов Врубовка, Николаевка и Васильевка. Российские оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.
- В городе Чортков местные власти отключили природный газ на время работ с последствиями взрыва.
- Кроме того, ожидаемое наступление на Запорожье было сорвано удачными контрнаступательными действиями ВСУ.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные постепенно освобождают населенные пункты Херсонской области.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"