В СБУ установили, откуда оккупанты запустили ракету по вокзалу в Краматорске

Ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске произвели с оккупированной территории Донбасса, показала экспертиза СБУ. Служба безопасности получила беспрекословные доказательства причастности российских оккупантов к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек, а 121 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализу других аспектов удалось установить, что удар был произведен с территории Донецкой области, которая с 2014 года находится под временной оккупацией России.
Эксперты подтвердили, что для обстрела применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79-1 с зарядом кассет. Широкой общественности она известна как "Точка У".
По информации СБУ, несколько комплексов с "Точкой У" размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются захватчиками уже 8 лет.
Следователи СБУ продолжают свою работу и пополняют доказательную базу в рамках уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.
Обстрел Краматорска
- Оккупанты 8 апреля ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. Количество погибших из-за ракетного обстрела составило 57 человек. Еще более сотни украинцев оказались ранены, многие из них потеряли конечности.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, так как проходила эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные не могут противостоять ВСУ в бою и поэтому стреляют по мирному населению.
- Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что целями удара были месть за изгнание РФ из Совета ООН по правам человека, а также срыв эвакуации украинцев.
- Военный эксперт Олег Жданов заявил, что удар по Краматорску был нанесен намеренно.
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