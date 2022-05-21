В СБУ установили, откуда оккупанты запустили ракету по вокзалу в Краматорске

Экспертиза показала вид ракеты и место, откуда она прилетела в мирных украинцев

Россияне ударили по вокзалу с мирными жителями в Краматорске / Фото: Коллаж: Сегодня

Ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске произвели с оккупированной территории Донбасса, показала экспертиза СБУ. Служба безопасности получила беспрекословные доказательства причастности российских оккупантов к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек, а 121 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализу других аспектов удалось установить, что удар был произведен с территории Донецкой области, которая с 2014 года находится под временной оккупацией России.

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Эксперты подтвердили, что для обстрела применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79-1 с зарядом кассет. Широкой общественности она известна как "Точка У".

По информации СБУ, несколько комплексов с "Точкой У" размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются захватчиками уже 8 лет.

Следователи СБУ продолжают свою работу и пополняют доказательную базу в рамках уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

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Обстрел Краматорска