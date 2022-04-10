В Северодонецке оккупанты обстреляли многоэтажку и школу – Гайдай

Также за ночь разрушены два дома в Лисичанске и Камышевахе-1

Сергей Гайдай рассказал, что Северодонецк снова попал под обстрелы. Фото: коллаж "Сегодня"

Утром 10 апреля российские оккупанты обстреляли Северодонецк Луганской области. В результате повреждены многоэтажный дом и школа.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Реклама

Подробности обстрелов

В одном из подъездов пострадавшего дома полностью сгорели квартиры с первого по пятый этаж. Оттуда эвакуировали двоих 84-летних жителей.

Кроме того, под огонь попал еще один дом – там сгорели три квартиры, а также школа.

Гайдай отметил, что также за ночь разрушены два дома в Лисичанске и Камышевахе-1.

Реклама

Северодонецк снова обстреляли оккупанты. Фото: Сергей Гайдай

Реклама

Северодонецк часто попадает под обстрелы

Российская армия продолжает штурмовать Луганскую область, под артиллерийский обстрел попали старые районы Северодонецка. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, цитирует его слова Луганская ОГА на своей странице в Facebook.

"Россияне штурмуют Рубежное и Попасную и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов. В очередной раз они обстреляли старые районы Северодонецка – загорелся многоквартирный дом. Число жертв уточняется", – сообщил он.

Ситуация на Донбассе