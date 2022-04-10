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В Северодонецке оккупанты обстреляли многоэтажку и школу – Гайдай

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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10 апреля, 09:32
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Также за ночь разрушены два дома в Лисичанске и Камышевахе-1
Сергей Гайдай рассказал, что Северодонецк снова попал под обстрелы. Фото: коллаж "Сегодня"
Сергей Гайдай рассказал, что Северодонецк снова попал под обстрелы. Фото: коллаж "Сегодня"

Утром 10 апреля российские оккупанты обстреляли Северодонецк Луганской области. В результате повреждены многоэтажный дом и школа.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Подробности обстрелов

В одном из подъездов пострадавшего дома полностью сгорели квартиры с первого по пятый этаж. Оттуда эвакуировали двоих 84-летних жителей.

Кроме того, под огонь попал еще один дом – там сгорели три квартиры, а также школа.

Гайдай отметил, что также за ночь разрушены два дома в Лисичанске и Камышевахе-1.

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Северодонецк снова обстреляли оккупанты. Фото: Сергей Гайдай

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Северодонецк часто попадает под обстрелы

Российская армия продолжает штурмовать Луганскую область, под артиллерийский обстрел попали старые районы Северодонецка. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, цитирует его слова Луганская ОГА на своей странице в Facebook.

"Россияне штурмуют Рубежное и Попасную и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов. В очередной раз они обстреляли старые районы Северодонецка – загорелся многоквартирный дом. Число жертв уточняется", – сообщил он.

Ситуация на Донбассе

  • С начала полномасштабной войны России и Украины в Луганской области было обстреляно каждое медицинское учреждение. Власти ежедневно договариваются о "режиме тишины", чтобы сберечь как можно больше людей, однако россиянам безразлично мирное население.
  • Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко призвал жителей Донбасса выехать в более безопасные районы Украины из-за угрозы наступления войск РФ.
  • 6 апреля полковник СБУ и МВД, военный эксперт Михаил Притула рассказал, что Путин соберет все силы, будет ослаблять Украину ведением боевых действий на Донбассе и одновременно будет готовить атаку на Киев.
  • Представитель в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Сергей Гармаш сообщил, что Россия на днях отправила 18-20-летних контрактников из Ростова и Валуек.
  • 8 апреля российские оккупанты выпустили две ракеты по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где в тот момент жители города ждали свои поезда для эвакуации. В результате ракетных обстрелов вокзала Краматорска, по оперативным данным, более 30 человек погибли и более 100 раненых.

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Вертолеты 136
Вертолеты
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Танки 705
Танки
5
ББМ 1895
ББМ
6
Артиллерия 335
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 112
БПЛА
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Катера 7
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