В Славянске оккупанты нанесли авиаудар по курорту

В настоящее время на месте обстрела работают следователи и взрывотехники

В Донецкой области не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

Военные РФ обстреляли Славянский курорт. Начато уголовное расследование.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



Так, 26 апреля вооруженные силы РФ совершили авиаобстрел Славянска.

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"В результате которого значительные разрушения получили здания ГП "СКРЦ "Славянский курорт" ЧАО "Укрпрофздравница", а именно – корпуса больницы", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте обстрела работают следователи и взрывотехники.

"По процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", – добавили в прокуратуре.

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Оккупанты отказываются воевать

Все больше российских военных начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украине. Особенно это касается тех оккупантов, которых отправили на перегруппировку после того, как их подразделения потерпели сокрушительное поражение от ВСУ. Об этом говорится в новых телефонных разговорах захватчиков, перехваченных СБУ.

"Нас 22 вывели, и наша часть не захотела обратно возвращаться, понял? Типа отказники, понял? Мы остались", – рассказал один оккупант другому.

По его словам, после доукомплектации в РФ возвращаться на войну в Украину отказалась целая воинская часть.

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Итак, единственное желание его товарища, который стоит под Изюмом, – дождаться возвращения к месту дислокации и остаться там.

"У нас (в полку. – Ред.) было 60 танков, осталось 10, раз*бали нас... Половина – в плену, половина 200-е и 300-е. Когда выводить будут – тоже не поймешь... Говорили 24-го – них*я, уже сказали 26-го – такая же х*йня, и последняя дата, скорее всего, – это 6 мая", – сказал оккупант.

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