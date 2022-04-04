В Славянске задержали мужчину, который публиковал позиции ВСУ в соцсетях

Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы

Мужчина "сливал" информацию в Telegram/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Славянске Донецкой области задержали мужчину, который в соцсетях опубликовал информацию о позициях Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

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30 марта 2022 года мужчина обозначил на Google-карте одного из населенных пунктов Донецкой области местонахождение военных подразделений ВСУ и распространил изображение с указанной локацией в одном из Telegram-каналов. При этом подозреваемый сделал сообщение в комментариях, добавив информацию о маршруте передвижения военнослужащих, которая не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ.

Мужчину задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

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Парень рассказал, что занимался корректировкой огня в Telegram. По его словам, он нашел рекламу в Интернете, где обещали деньги за простые задания.