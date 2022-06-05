В СНБО развенчали циничную ложь России об обстрелах Донецка

В ведомстве проанализировали заявления российских СМИ и сообщения очевидцев из оккупированного Донецка

Обстрел из "Градов" пришелся на центр Донецка / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты обстреляли центр города Донецка из "Градов" ради создания выгодной российским пропагандистам "картинки" в СМИ.

Об этом сообщил в Telegram Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

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Как напомнили в ЦПД при СНБО, накануне вечером пропагандистские СМИ сообщили, что "в Донецке раздалась серия взрывов… ВСУ выпустили 40 снарядов из "Града", удар пришелся по центру города".

В ведомстве отметили, что такие заявления российских СМИ разбиваются о сообщении очевидцев из оккупированного Донецка:

"стреляют из Куйбышевского района, пролетает над Ворошиловским и падает в Калининском";

"в Калининском прилеты, из Макеевки вылет, все очевидно";

"вылеты были из Макеевки Восточный Батман 8 шт.";

"люди понемногу начинают понимать, что происходит, и нужно их снова убедить, что Украина плохая".

"В целом действия пропагандистов преследуют цель запугивания жителей оккупированных территорий и оправдания "спецоперации" и еще раз подчеркивают циничность захватчиков, готовых обстреливать гражданское население ради очередного новостного заголовка", – говорится в сообщении.

Взрывы в Донецке

Вечером 4 июня очевидцы сообщили о взрывах в оккупированном россиянами Донецке.

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По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в России накануне распространяли информацию о якобы "намерениях ВСУ бомбить Донбасс новым американским вооружением".