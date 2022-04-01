В Токмаке Запорожской области оккупанты назначили дату "референдума"

Российские военные уже провели оповещение населения

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В городе Токмак Запорожской области российские оккупанты 4 апреля планируют проведение так называемого "референдума".

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

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По информации Генштаба, оккупационной администрацией уже проведено уведомление местного населения об этом "мероприятии".

Пропаганда РФ

При этом в Станице Луганской российские захватчики проводят пропагандистские мероприятия. Работники оккупационной администрации осуществляют работу с малообеспеченными семьями, состоящими на учете в социальных службах, и раздают так называемую "гуманитарную помощь".

Оккупанты не оставляют идеи внедрить учебный процесс в учебных заведениях по своим стандартам и на русском языке в апреле 2022 года. Педагогам, которые согласятся преподавать учебные предметы, обещают денежное вознаграждение.

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Напомним, спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал, что мировое сообщество не признает результатов "референдума ЛНР" о вхождение в состав России. По его словам, Россия не оставляет попыток подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины.

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