В трех пограничных областях ввели ряд ограничений для украинцев: список

Запреты будут действовать до завершения действия военного положения

Украина ввела новые ограничения на границе с Беларусью / Фото: Коллаж: Сегодня

В пределах приграничных районов Киевской, Житомирской и Ровенской областей введены дополнительные временные режимные ограничения. Они будут действовать до окончания военного положения.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Реклама

В частности, вблизи границы с Беларусью будет запрещено:

передвижение лиц и транспортных средств; проведение всех видов работ с 22.00 вечера до 05.00 утра;

пребывание лиц в лесных массивах;

перевозка оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;

осуществление фото-, видеосъемки дорог, объектов инфраструктуры, расположение или перемещение военных подразделений;

использование любых летательных аппаратов и выпуск плавсредств на реках;

ношение военной формы одежды;

проведение разного рода отдыха, плавания, охоты и т.д.

Действие ограничений не распространяется на представителей военных формирований.

В Беларуси стягивают "Искандеры" к границе с Украиной

В Беларуси до сих пор частично остаются военные РФ. В то же время, продолжают фиксировать запуски ракет с территории Беларуси по Украине.

Реклама

22 мая впервые за длительное время мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" зафиксировала перемещение ОТРК "Искандер" к границе с Украиной. Также говорится, что в Брестской области все еще остается российская техника.

Читайте также: