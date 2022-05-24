В трех пограничных областях ввели ряд ограничений для украинцев: список

В пределах приграничных районов Киевской, Житомирской и Ровенской областей введены дополнительные временные режимные ограничения. Они будут действовать до окончания военного положения.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
В частности, вблизи границы с Беларусью будет запрещено:
- передвижение лиц и транспортных средств; проведение всех видов работ с 22.00 вечера до 05.00 утра;
- пребывание лиц в лесных массивах;
- перевозка оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;
- осуществление фото-, видеосъемки дорог, объектов инфраструктуры, расположение или перемещение военных подразделений;
- использование любых летательных аппаратов и выпуск плавсредств на реках;
- ношение военной формы одежды;
- проведение разного рода отдыха, плавания, охоты и т.д.
Действие ограничений не распространяется на представителей военных формирований.
В Беларуси стягивают "Искандеры" к границе с Украиной
В Беларуси до сих пор частично остаются военные РФ. В то же время, продолжают фиксировать запуски ракет с территории Беларуси по Украине.
22 мая впервые за длительное время мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" зафиксировала перемещение ОТРК "Искандер" к границе с Украиной. Также говорится, что в Брестской области все еще остается российская техника.
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