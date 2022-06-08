В Украине арестовали активы компании, которой владели соратники Путина

По решению суда арестованы активы более чем на 2 млрд гривен

На компанию друзей Владимира Путина наложили арест. Фото: коллаж "Сегодня"

По инициативе Службы безопасности Украины арестованы активы компании, которой владели лица из окружения президента РФ Владимира Путина. Речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, поставлявшем продукцию как в Украину, так и за рубеж.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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СБУ установила, что конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию т.н. "Л/ДНР".

А один из них даже принадлежит к ближайшему окружению президента России и является спонсором предвыборной кампании партии "Единая Россия". К тому же – строит жилье для сотрудников ФСБ и Вооруженных сил России.

Чтобы избежать международных санкций и поставлять товар на временно оккупированные территории Украины, руководство компании провело ребрендинг торговой марки. В результате на это предприятие наложен арест.

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В частности, по решению суда арестованы активы более чем на 2 млрд гривен:

100% корпоративных прав в виде уставного капитала более чем на 437 млн грн

движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд грн

9 банковских счетов, где имеются в общей сложности более 104 млн грн

Это сделано в рамках уголовного производства по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)

ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)

Решением суда арестованное имущество передается в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

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Арестованы активы компании, которой владели лица из окружения президента РФ Владимира Путина

СБУ задержала поклонника Шария, работавшего на ФСБ

Служба безопасности Украины раньше задержала агента ФСБ, который собирал данные об объектах Украины. Они могли бы стать целью обстрела России. Предателя задержали "на горячем" – во время съемки одного из военных объектов.

Злоумышленником оказался местный житель, бывший работник органов исполнительной власти и активный поклонник запрещенной партии Шария.

Российские спецслужбы регулярно поддерживали с ним связь. Их интересовали координаты не только подразделений силовых структур и воинских частей, но и админзданий органов государственной власти.

Ранее мы рассказывали, что Служба безопасности Украины разоблачила агента РФ, создавшего в Украине 20 пророссийских интернет-СМИ.

Кроме того, в Житомирской области Служба безопасности Украины задержала бывшего "ДНРовца". Он пытался устроиться на службу в Вооруженные силы Украины. Сейчас ему сообщили о подозрении.