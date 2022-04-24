В Украине из-за нападения России погибли 213 детей – Офис генпрокурора

По состоянию на утро 24 апреля 213 детей погибли и более 389 ранены за два месяца полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Об этом сообщил в Telegram Офис генпрокурора.
Как отмечается, цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в:
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- Донецкой области – 122;
- Киевской – 114;
- Харьковской – 91;
- Черниговской – 66;
- Херсонской – 44;
- Николаевской – 43;
- Луганской – 37;
- Запорожской – 27;
- Сумской – 17;
- в г. Киеве – 16;
- Житомирской – 15.
Так, 23 апреля в результате обстрела РФ жилого квартала Одессы погибла мать с 3-месячным ребенком. Также в этот день стало известно о смерти двух девочек – юных актрис Донецкого областного драматического театра. Дети погибли из-за обстрела войсками РФ г. Мариуполь.
"22 апреля в результате обстрела объектов гражданской инфраструктуры с. Каменское Васильевского района Запорожской области погиб 17-летний парень. Также 22 апреля во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных на территории Бучанского района Киевской области оккупантами, обнаружено тело 16-летнего подростка с осколочными ранениями", – говорится в сообщении.
Кроме этого, 23 апреля возле с. Новокиевка Снигиревского р-на Николаевской области 9-летний мальчик и 17-летняя девушка получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате детонации мины.
В Офисе генпрокурора отметили, что 1500 учебных заведений повреждены в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. 102 из них полностью разрушены.
Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Россия втягивает украинских детей в войну против нашей страны. Офис генпрокурора зафиксировал восемь таких случаев.