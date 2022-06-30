В Украине изменятся военные билеты: что нужно знать

Президент Украины подписал соответствующий указ

В Украине изменили порядок выдачи военных билетов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине внесли изменения в положение о военном билете. Они касаются порядка выдачи военных билетов военнообязанных и резервистов.

Соответствующий указ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 28 июня.

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Так, отныне военный билет является документом, также удостоверяющим личность резервиста.

Также в документе говорится, что военный билет является документом, удостоверяющим личность военнослужащего (военнообязанного, резервиста) и определяет принадлежность его владельца к выполнению воинского долга.

Военный билет является единственным для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной специальной службы транспорта и других образованных в соответствии с законом военных формирований, а также для военнообязанных и резервистов.

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Указ вступает в силу дня опубликования. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.

Кабмин разрешил некоторым военнообязанным выезжать за границу

Кабинет министров Украины в мае внес изменения в постановление и расширил категории военнообязанных мужчин, которым можно выезжать за границу в условиях военного положения. Теперь выезд за границу разрешен:

Водителям, перевозящим медицинские грузы, грузы гумдопомощи для нужд ВСУ и населения Украины. Также разрешено пропускать дальнобойщиков на фурах, имеющих лицензии.

Железнодорожникам, обеспечивающим функционирование и бесперебойную работу железной дороги.

Спортсменам и тренерам, которые участвуют в международных соревнованиях или готовятся к ним.

Сроки пребывания за границей: для водителей и спортсменов – 30 дней, для дальнобойщиков – 45 дней, для железнодорожников – 6 месяцев.

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Сайт "Сегодня" писал, что в МВД рассказали, будут ли мобилизировать в Украине женщин.

Ранее мы рассказывали, как майор полиции РФ в запасе демонстративно сжег свой военный билет в знак протеста войны России против Украины и публиковали видео.