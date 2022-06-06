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В Украине могут выдавать гражданство иностранным бойцам: о ком идет речь

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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6 июня, 07:55
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На данный момент под петицией к президенту собрано 8 680из 25 000 необходимых подписей
Добровольцы. Фото: коллаж "Сегодня"
Добровольцы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине собирают подписи за выдачу гражданства иностранным добровольцам, в том числе – беларусам.

Так, на сайте президента Украины создали петицию с требованием предоставлять иностранным добровольцам, которые "защищают территориальную целостность Украины", гражданство. Или — иной правовой статус, который гарантирует им и их семьям социальную и правовую защиту, как и украинским гражданам.

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Зеленского просят рассмотреть вопрос о гражданстве иностранных добровольцев
Зеленского просят рассмотреть вопрос о гражданстве иностранных добровольцев / Фото: Пресс-служба ОПУ

Согласно действующему закону Украины, людям, которые добровольно пошли защищать страну в войне, гражданство не дают. То есть, если доброволец получит увечье, попадет в плен или погибнет, он и его семья не получат надлежащей социальной и правовой защиты.

Отдельно обращает на себя внимание ситуация с беларусскими добровольцами. С начала войны для защиты Украины прибыло более 2 000 беларусов. И прямо сейчас наши люди — наиболее не защищённая группа граждан в этой войне. В чем соль: если гражданин Беларуси попадёт в плен войск РФ, он будет отправлен в Беларусь, так как обмен пленника производится с государством гражданином, которого он является.

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В Беларуси же пленника могут приговорить к пожизненному лишению свободы. В худшем случае — к смертной казни.

Подписать петицию могут как граждане Украины, так и иностранцы, у которых имеется электронная цифровая подпись (ЭЦП), ИНН и карта в украинском банке.

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