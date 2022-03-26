В Украине на сегодня согласовали 10 гуманитарных коридоров

Для эвакуации жителей из горячих точек Украины на 26 марта откроют 10 "зеленых коридоров", по которым они безопасно смогут покинуть города

Украинцы смогут организованными колонами добраться в безопасные места / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 26 марта для эвакуации населения в безопасные города будут работать 10 гуманитарных коридоров.

Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Реклама

Донецкая область

из Мариуполя в Запорожье можно выехать только на личном транспорте. Бесплатно дозаправить автомобили мариупольцы могут в Бердянске по адресу: улица Мелитопольское шоссе, 87б.

Луганская область

из города Рубежное. Место сбора – улица Чехова, 11

из поселка Нижнее. Место сбора – улица Парковая, 13

город Лисичанск. Место сбора – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324

из города Попасная. Место сбора: ул. Первомайская, 42

город Северодонецк. Место сбора: проспект Химиков, 28

город Горское. Место сбора: ул. Гагарина, 13

Киевская область

из села Плесецкое в город Фастов. Место сбора – Дом сельсовета по улице Центральная, 57

из села Севериновка в Белогородку. Место сбора – улица Ивана Мазепы, 20

из города Бородянка в город Белая Церковь. Место сбора – улица Центральная, 331

из сел Красная Слобода, Рожев и Синятки в город Белая Церковь. Место сбора – торговый центр по ул. Леси Украинки, 46, село Червоная Слобода

Ситуация в Украине 26 марта

В Мелитополе военные РФ ищут тех, кто не соглашается с тем, что это российский город, а также тех, кто считает украинскую власть единственную легитимную.

В Славутичуже зашли российские военные вместе с военной техникой. Оккупанты захватили местную больницу и похитили мэра.

Реклама

В Коростенском районе Житомирской области в результате артиллерийского удара в одном из населенных пунктов полностью уничтожен один жилой дом, частично повреждены еще четыре.

Также стало известно о том, что на отдельных направлениях военные РФ не оставляют попыток ведения штурмовых действий, осуществляют авиационные налеты и пытаются нанести огневое поражение отдельным подразделениям Вооруженных сил Украины.