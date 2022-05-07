В Украине выросло число детей, пострадавших из-за вторжения РФ – Офис генпрокурора

В Украине в результате вторжения РФ пострадали более 633 детей, количество жертв-детей не изменилось — 223. Возросло количество раненых — 410. Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram-канале.
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.
Области, где пострадало больше всего детей
- в Донецкой области – 139,
- Киевской – 116,
- Харьковской – 98,
- Черниговской – 68,
- Херсонской – 46,
- Николаевской – 44,
- Луганской – 37,
- Запорожской – 27,
- Сумской – 17,
- Киеве – 16,
- Житомирской – 15.
В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1 635 учебных заведений, 126 из них разрушены полностью.
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