В Украине выросло число детей, пострадавших из-за вторжения РФ – Офис генпрокурора

Из-за вооруженной агрессии РФ погибли 233 ребенка, многие получили ранения

От рук оккупантов ранения получили 410 детей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в результате вторжения РФ пострадали более 633 детей, количество жертв-детей не изменилось — 223. Возросло количество раненых — 410. Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram-канале.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Области, где пострадало больше всего детей

в Донецкой области – 139,

Киевской – 116,

Харьковской – 98,

Черниговской – 68,

Херсонской – 46,

Николаевской – 44,

Луганской – 37,

Запорожской – 27,

Сумской – 17,

Киеве – 16,

Житомирской – 15.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1 635 учебных заведений, 126 из них разрушены полностью.

Реклама

Оккупанты воруют детей

Российские оккупанты устраивают в свои семьи похищенных в Украине детей – пока неизвестно об их состоянии здоровья.

Стало известно о фактах незаконного вывоза в подмосковную Апрелевку 27 детей-сирот, которых передали под временную опеку в десять местных семей.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что у ювенальных прокуроров два фокуса – дети-жертвы и дети в конфликте с законом. Россия травит их души и заставляет принимать опосредованное участие в сборе или передаче военной информации оккупантам, транспортировке оружия и т.д. И это прямое нарушение требований ст. 38 Конвенции ООН о правах ребенка. Мы зафиксировали участие 8 детей в таких действиях.