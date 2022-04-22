В Запорожской области упал самолет АН-26, есть жертвы

Утром 22 апреля в Запорожской области упал самолет АН-26. В результате этого есть пострадавшие.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
Что известно?
В Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26. Воздушное судно выполняло технический рейс.
Далее по теме
В ОВА отметили, что есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются и подробности сообщат позже.
В России "самоуничтожился" транспортный самолет Ан-26
В России 24 февраля в Воронежской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26, экипаж погиб.
"24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб", – сообщила пресс-служба западного военного округа вооруженных сил РФ.
По предварительным данным, причиной аварии стал отказ техники. Для установления точных причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия ВКС.
На земле разрушений нет.