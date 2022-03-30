Великобритания первой согласилась стать гарантом безопасности для Украины

В Великобритании готовы помочь закончить войну и обеспечить вывод российских войск

Барбара Вудворд объяснила позицию Великобритании по гарантиям безопасности для Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Великобритания готова быть гарантом безопасности Украины. Об этом заявила на брифинге постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд, комментируя итоги переговоров Украины и России, сообщает Telegram-канал "Сегодня".

"Мы хотим любым способом, которым можем, помочь закончить войну, обеспечить вывод российских войск. И мы счастливы сыграть эту роль, если Украина попросит, да", – заявила Вудворд.

Барбара Вудворд / Фото: gov.uk

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Каких гарантий безопасности хочет Украина

Украинская сторона на переговорах с РФ 29 марта предложила обеспечить ей гарантии безопасности.

Согласно предложению, страны-гаранты в случае агрессии против Украины аналогично требованиям 5-й статьи НАТО в течение 3 дней будут проводить консультации. Они будут обязаны оказать помощь – закрывать небо, помогать вооружением, отправлять свои армии.

Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН, США, Францию, Турцию, Германию, Италию, Канаду, Польшу и Израиль.

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Предполагается, что гарантии не будут распространяться на ОРДЛО и Крым, поскольку вопрос этих территорий не урегулирован. Также гаранты должны помогать Украине со вступлением в ЕС.

В ответ Украина готова зафиксировать свой статус в форме постоянного нейтралитета, внеблоковости и безъядерности.

Имплементировать решение о гарантиях безопасности предлагается по такой процедуре:

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