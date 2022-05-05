Венедиктова советует не очень радоваться аресту Шария

Генеральный прокурор сообщила, чем может воспользоваться пророссийский блоггер

Ирина Венедиктова отметила, что Шарий может воспользоваться правом отказаться от упрощенной процедуры выдачи в Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

Офис генерального прокурора сегодня, 5 мая, подтвердил Министерству юстиции Королевства Испания намерения запрашивать выдачу пророссийского блогера Анатолия Шария.

Об этом сообщила в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Реклама

Тактики защиты

"Очень прошу всех небезразличных граждан воздержаться от эмоциональных высказываний в адрес задержанного подозреваемого в совершении госизмены и нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Особенно прошу вести себя сдержанно представителей власти: от правоохранителей всех уровней", – написала Венедиктова.

По ее словам, никто не должен сомневаться в том, что Шарий "с большой вероятностью" воспользуется правом отказаться от упрощенной процедуры выдачи в Украину, т.е. добровольной экстрадиции.

"Если именно так и произойдет, то Анатолий Шарий с помощью своих юридических советников может прибегнуть к использованию разнообразных тактик защиты, в том числе попытается убедить компетентный суд в исключительной политической основе привлечения его к уголовной ответственности", – сказала она.

В то же время Ирина Венедиктова заявила, что персональное отношение Офиса генпрокурора к Анатолию Шарию "решительно профессиональное":

"Прокуроры считают, что этот человек нарушил закон и должен быть наказан. Этот, в частности, подозреваемый ничем не отличается от многих других. Понесет наказание или нет – решит только суд, которому мы верим и где будем отстаивать свою правду".

Также она объяснила динамику рассмотрения запроса на экстрадицию. Так, после задержания на территории другого государства суд, принимающий решение о возможной экстрадиции, может оставить подозреваемого под стражей, выпустить под залог или приказать оставаться под домашним арестом.

Реклама

"Другими словами, подозреваемый Шарий (как и любой другой подозреваемый) будет находиться в экстрадиционной процедуре до момента рассмотрения по существу. В то же время мера пресечения – это компетенция испанского суда. Любые высказывания представителей украинской власти в адрес фигуранта теоретически могут повлиять на принятие решения компетентным судом Испании. Дать в руки Шарию дополнительный довод мы просто не имеем права", – сказала генеральный прокурор.

Задержание Шария

Сегодня, 5 мая, в Службе безопасности Украины сообщили, что в Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене.

"Правоохранительные органы Испании задержали Шария 4 мая. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию СБУ с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей", – заявили в ведомстве.

Напомним, Анатолия Шария собираются экстрадировать в Украину в течение ближайших нескольких недель. Об этом сообщили источники в силовых структурах.

Читайте также: