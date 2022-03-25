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Венгрия отказалась помогать Украине в войне с Россией

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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25 марта, 10:53
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Венгрия поддерживает Украину в стремлении завершить войну, но не будет отказываться от российского газа и нефти, а также категорически против транзита оружия по своей территории
Глава МИД Петер Сийярто заботится прежде всего о своем народе и своей стране
Глава МИД Петер Сийярто заботится прежде всего о своем народе и своей стране / Фото: Коллаж: Сегодня

Венгрия прикладывает массу усилий, чтобы не быть втянутой в войну, поэтому не пойдет на просьбы украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, для руководства их страны безопасность Венгрии и венгерского народа на первом месте.

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"Мы сделаем все возможное, чтобы Венгрия не была в войне, поэтому мы не допустим поставок оружия в нашу страну. Эти поставки означают уничтожение военной цели, и мы не хотим рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа. Заодно и венграм не дадим заплатить цену войны. Остановка газа и нефти из России сделает невозможным поставки энергии в нашу страну, одновременно приведет к резкому росту стоимости ирригации. Поэтому мы продолжаем поддерживать продление санкций на энергетические перевозки", – сказал он.

На саммите премьер-министров Евросоюза президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Венгрии допустить поставки оружия через их территории.

Сложные отношения с Венгрией

  • В начале февраля стало известно, что именно Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру по киберобороне НАТО, что могло бы существенно помочь ВС Украины в войне с Россией.
  • В начале года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна согласится на вступление Украины в НАТО после выполнения некоторых условий, одно из которых – решение проблемы с правами национальных меньшинств.
  • 14 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вторжение России в Украину может привести к волне из сотен тысяч украинских беженцев, которые хлынут в страну, и поэтому необходимо не допустить военных действий.
  • Отношения между Украиной и Венгрией ухудшились после принятия Верховной Радой закона об образовании в сентябре 2017 года. Венгрия считает, что закон нарушает право этнических венгров получать образование на своем родном языке.
  • Весной 2014 года, в разгар войны на Донбассе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал автономии для венгров Закарпатья.

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