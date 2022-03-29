Вениславский объяснил, зачем Путин уничтожает Мариуполь

Разрушения Мариуполя для путина — это акт возмездия против стойкости украинского народа

Путин уничтожает Мариуполь/Фото: коллаж: "Сегодня"

Народный депутат Украины Федор Вениславский рассказал, почему президент РФ Владимир Путин уничтожает Мариуполь.

Об этом Вениславский рассказал журналистам канала "Украина 24" в эфире проекта FREEDOM.

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"Путин знает, что происходит в Украине, Путин знает, что происходит в Мариуполе очень хорошо. Для него разрушение в дальнейшем Мариуполя — это является актом возмездия, если сравнивать со Второй мировой войной и риторикой Гитлера, актом возмездия против стойкости украинского народа. Он точно не ожидал, что город на Донбассе, который является промышленным центром, в котором подавляющее большинство это русскоязычные граждане, он будет з такой ожесточенностью сопротивляться "русскому миру" и желанием российского политикума освободить Украину от нацизма. Они демонстрируют, что именно они фашисты и именно они являются носителями нацисткой идеологии, а не украинские граждане и не украинская власть", — сказал Вениславский.

Из каких орудий обстреливают мирный Мариуполь

Все оружие, которое российские оккупанты применяли в Мариуполе, является запрещенным. Изначально военные РФ постоянно стреляли из "Градов" и артиллерии, систем "Буратино". Но когда они поняли, что так им не удастся пробить оборону Мариуполя, подняли в воздух авиацию.

Мэр города отметил, что в Мариуполе не было противоракетной обороны, которая могла бы защищать небо. Но наши бойцы все равно сбили два самолета и потопили один корабль. По словам городского головы, "самолеты летят из Крыма как на работу, каждые полчаса".

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