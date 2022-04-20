Верещук: Гуманитарный коридор из Мариуполя 20 апреля не сработал

21 апреля утром украинская сторона возобновит усилия на Мариупольском направлении, чтобы эвакуировать людей

Верещук об эвакуации / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Гуманитарный коридор из Мариуполя 20 апреля не сработал так, как планировалось. Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня.

Об этом заявила вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Facebook.

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"Также из-за свойственной неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и скорых. Завтра утром мы возобновим наши усилия на Мариупольском направлении", – отметила Верещук.

Она обратилась к людям в Мариуполе.

"Мы будем бороться за каждого из вас!" – добавила Верещук.

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Оккупанты требуют от украинских защитников сдаться

Российские оккупанты сделали новое заявление. Захватчики предложили украинским защитникам Мариуполя сложить оружие и сдаться в плен.

"Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам прекратить любые боевые действия и сложить оружие", – требуют российские оккупанты.

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