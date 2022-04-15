Верещук: из Мариуполя и Бердянска в Запорожье доехали 2494 человека

Вице-премьер-министр рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров

Сегодня из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2494 человека. / Фото: Коллаж: Сегодня, Цензор. НЕТ

За сегодняшний день, 15 апреля, было эвакуировано 2864 человека. В частности, много людей выехало на собственном транспорте из Мариуполя и Бердянска.

Об этом в Telegram написала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Реклама

Какая ситуация

По ее словам, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2494 человека:

363 человека – из Мариуполя;

2131 человек – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

В то же время из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная и поселка Горное Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы, удалось эвакуировать 370 человек.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские оккупанты в Украине воюют иррационально, поскольку президент РФ Владимир Путин не прислушивается к советам своих военных.

Реклама

Читайте также: