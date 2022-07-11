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Верещук рассказала, на каком направлении ВСУ пойдут в контрнаступление

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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11 июля, 00:16
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Вице-премьер обратилась к украинцам на оккупированной территории
Верещук рассказала, что ВСУ будут отвоевывать юг Украины
Верещук рассказала, что ВСУ будут отвоевывать юг Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины начинают контрнаступление на юге, поэтому жителям оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей следует эвакуироваться.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук рассказала в рамках единого телемарафона.

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"Наша армия начинает контрнаступление. Я не знаю, в каких это будет временных рамках, но точно знаю, что там (в городах предполагаемого театра военных действий) точно не должно быть женщин и детей. Они не должны ставать "живым щитом" между ВСУ и врагом. Очевидно, что враг должен быть уничтожен. Понятно, что будут бои, будут артиллерийские обстрелы, поэтому мы призываем срочно эвакуироваться", – заявила Верещук.

По ее словам, это необходимо, чтобы ВСУ в ходе наступательных действий не подвергали опасности гражданское население.

Зеленский дал приказ ВСУ деоккупировать юг Украины

Президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать территоррии на юге, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников отметил, что Зеленский приказал военным Украины отвоевать оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны.

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Президент убежден, что активные боевые действия смогут закончиться уже до конца этого года.

Ранее Зеленский назвал два способа деоккупации территорий Украины.

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Еврооблигации — облигации, преимущественно в иностранной валюте. Их выпускают организации, правительства, крупные компании. Приставка "евро" не привязана к валюте. Она свидетельствует о том, что первые такие облигации выпустили именно в Европе, и торги сейчас ведутся в основном там.
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