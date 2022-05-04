Вилкул рассказал, как коллаборанты предлагали ему сдать Кривой Рог

Начальник военной администрации Кривого Рога не захотел договариваться с оккупантами "о дружбе и взаимопонимании"

Оккупанты не смогли уговорить Александра Вилкула сдать Кривой Рог / Фото: Коллаж: Сегодня

Начальнику военной администрации Кривого Рога Александру Вилкулу в первые дни российского вторжения в Украину поступали предложения сдать город оккупантам.

Об этом Вилкул рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

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"На второй день после начала войны мне позвонил один из министров бывшего Кабинета министров Януковича, с которым мы вместе были в Кабмине. Я же был вице-премьером тогда", – сказал он.

По словам Вилкула, речь о Виталии Захарченко – бывшем главе МВД, который сбежал в Россию после событий Майдана.

"Захарченко, министр МВД бывший. Это же было на второй день, в тот момент, когда флажки на карте двигались с ужасающей скоростью. С таким вот предложением: Александр Юрьевич, вы же умный человек, вы понимаете, что ситуация уже предопределена. Подпишите, пожалуйста, от имени Кривого Рога какой-то там договор с оккупантами о любви, дружбе, взаимопонимании, взаимопомощи, и будете большим человеком, как он выразился, в "новой Украине", – сообщил он.

Вилкул рассказал, что "послал очень длинным нецензурным выражением" своего бывшего коллегу, и потому "особой дискуссии не было".

Начальник военной администрации Кривого Рога отметил, что "в течение 10 секунд сообщил об этом факте в спецорганы – тем, кто у нас занимается вопросами безопасности и вопросами контрразведки".

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На вопрос, были ли после этого другие попытки общения, он ответил:

"Смс, конечно, смс много было. Они пишут что-то в стиле "Сотрудничество… сдавайтесь... вы можете погибнуть". Я им пишу: "Пошел!" понятно куда. Они в итоге пишут: "Ваша позиция будет учтена в дальнейшем". Ну, хорошо, будет учтена, так будет".

Оккупанты готовят атаку на Кривой Рог

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул ранее заявил, что российские оккупанты в Херсонской области планируют наступление в направлении Кривого Рога.

По его словам, "готов гарнизон города, готовы все воинские части, мы построили глубокоэшелонированную оборону и многоступенчатые укрепрайоны".

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