Визит Шарля Мишеля: с чем президент Европейского совета приехал в Украину и с чем уехал в Брюссель

Названа дата начала сбора средств на восстановление нашей страны

Шарль Мишель пообщался с теми, кто чудом выжил в Бородянке / Коллаж "Сегодня"

В Украине 20 апреля с визитом побывал еще один политический тяжеловес – президент Европейского совета Шарль Мишель. В своем первом твите из Киева, сделанном на железнодорожной платформе, европейский политик написал: "Сегодня в Киеве. В сердце свободной и демократической Европы". Позже он добавил: "Не может быть мира без справедливости".

Сайт Сегодня выяснил, с чем Шарль Мишель приехал в Украину и с какими задачами уехал в Брюссель.

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Преступление и наказание

По итогам переговоров Шарля Мишеля с президентом Украины Владимиром Зеленским в Офисе президента было заявлено, что стороны договорились тесно сотрудничать для расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими захватчиками.

"Утром я побывал в Бородянке, чтобы увидеть своими глазами, что там произошло. И не хватает просто слов, чтобы выразить все то, что я увидел. Как президент, как человек, как отец. Это – зверства. Это – военные преступления, за которые должны понести наказания. И виновных накажут. Я хочу обратиться к защитникам Мариуполя и другим воинам. Помните, вы бьетесь за европейскую свободу, за европейские ценности, за европейские демократические принципы. Мы сделаем все, что сможем, чтобы поддержать Украину", – отметил Мишель после переговоров с президентом Украины.

Какую именно поддержку может предложить ЕС, рассказал замруководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телевизионного марафона канала Украина 24.

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"Шарль Мишель начал свой визит в Украину с посещения Бородянки. Своими глазами он увидел преступления против человечности, которые были совершены российскими войсками. Шарль Мишель говорил про то, что Евросоюз и Европол готовы присоединиться, чтобы все отработать необходимым образом, зафиксировать, чтобы потом все это подать в международные криминальные институции", – пояснил Игорь Жовква.

Трастовый фонд

Одним из вопросов, затронутых сторонами в Киеве, было создание западными странами трастового фонда, деньги из которого пойдут на восстановление экономики Украины.

"Мы обсудили вопрос о создании трастового фонда солидарности с Украиной. 5 мая мы сможем огласить о начале его работы. Это будет международная донорская конференция вместе с Польшей, Швецией при поддержке Европейской комиссии, а также при содействии многих международных сил, МВФ, Всемирного банка, чтобы мобилизовать деньги на поддержку Украины, чтобы ваша страна могла совершить все социальные выплаты на ближнюю и дальнюю перспективу", – отметил высокий европейский гость.

Военная поддержка

"Мы обсуждали военную поддержку Украине. ЕС готов предоставить военное снаряжение, оружие. Мы обсуждаем, что конкретно вам необходимо, какие ваши запросы мы можем удовлетворить со стороны членов ЕС, чтобы можно было воевать против России и выиграть эту войну", – отметил Шарль Мишель. Однако он не стал вдаваться в подробности.

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Санкции

В ЕС согласны, что санкции против России необходимо усиливать.

"Необходимо, чтобы усиливалось давление на кремлевский режим. Уже принято много мер, однако их еще недостаточно. Мы постоянно работаем над усилением этого давления, и сегодня мы говорили о том, что можно сделать дополнительно. Обсудили новые позиции, которые можно положить на стол Европейскому совету, чтобы было максимальное давление на Россию", – отметил Шарль Мишель.

Что это могут быть за санкции, которые должны войти в шестой санкционный пакет от ЕС, – над этим немного приоткрыл завесу Игорь Жовква в эфиретелемарафона канала Украина 24.

"Что будет в пакете, зависит от глав стран ЕС. А тут роль Шарля Мишеля координирующая. Во время встречи президент Украины несколько раз подчеркнул, что этот пакет должен быть об эмбарго на энергоносители и обязательно на нефть. Без эмбарго на нефть такой пакет не нужен, такой пакет будет пустым. Очень детально сегодня проговорили, насколько это реально, насколько отличается позиция стран – членов ЕС по этому вопросу. Также об отключении важных российских банков от системы SWIFT. Предыдущие санкции не затронули Газпромбанк, Сбербанк. Говорили также о персональных санкциях против политической элиты РФ. Это очень важно, чтобы вся та элита, которая причастна к агрессии, вошла в этот пакет. Шарль Мишель услышал все, что говорил президент, и теперь в Брюсселе вместе со странами – членами ЕС будет работать над этим пакетом", – заверил Жовква.

Наш путь в ЕС

Еще одна важная тема – вступление Украины в Европейский Союз. Здесь от структур, подконтрольных Шарлю Мишелю, зависит, как быстро наш вопрос окажется на столе Европейского совета. И наш гость заверил, что все будет рассмотрено раньше установленных сроков.

"Мы получили опросник от Украины. Европейская комиссия имеет 8 месяцев на то, чтобы выступить со своим мнением. В конце июня мы уже объявим первые промежуточные выводы, чтобы поставить этот вопрос на повестку дня Европейского совета, чтобы началась политическая дискуссия в этом вопросе. Я чувствую очень мощную поддержку вашему выбору – выбору идти дорогой к ЕС. Это дорога в ваше будущее, и я уверен, что вы уже продемонстрировали, что совершенно преданы демократическим принципам и свободам. Вы сражаетесь не просто за будущее украинских детей, а и за фундаментальные демократические ценности всей Европы", – сказал Шарль Мишель на Банковой.

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