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Визит Шмыгаля в США. Премьер встретился с Байденом, главой МВФ и шефом Пентагона

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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23 апреля, 18:08
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Украина получила новые гранты на восстановление и настаивала на признании России спонсором терроризма
Нашего премьера приняли на высшем уровне: была встреча со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и госсекретарем Энтони Блинкеном / Коллаж "Сегодня"
Нашего премьера приняли на высшем уровне: была встреча со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и госсекретарем Энтони Блинкеном / Коллаж "Сегодня"

На самом высоком уровне прошел визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в США, хотя западная пресса ожидала, что это американский президент Джозеф Байден приедет в Киев.

Глава правительства Украины так описал итоги своей поездки на странице в Facebook: "Во время каждой встречи с нашими американскими партнерами мы чувствуем невероятную поддержку и готовность помогать Украине. Совершенно все, с кем встретился в Вашингтоне, верят в нашу победу. Цивилизованный мир объединился вокруг Украины и украинцев, поэтому мы обязательно победим".

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Сайт Сегодня выяснил, с кем встречался Шмыгаль и насколько успешной была эта рабочая поездка.

Прием в Белом доме

Визит в Вашингтон главы Кабинета министров Украины начался со встречи с президентом США Джозефом Байденом в Белом доме.

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"Рассказал о зверствах оккупантов на территории Украины. О многочисленных жертвах и значительных убытках, о разрушенной гражданской инфраструктуре. Мы ценим решительную позицию г-на Байдена называть эти действия геноцидом. Мы рассчитываем на совместные усилия международного сообщества, чтобы организаторы и исполнители преступлений были привлечены к ответственности", – написал после встречи Шмыгаль на своей странице в Facebook.

С главным нашим союзником в этой войне представитель Украины обсудил новые поставки вооружения и дальнейшую помощь на восстановление нашей страны.

Встреча с Блинкеном

Встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном касалась санкционной политики и дальнейшей поддержки Украины. Украинская сторона призвала к отключению от SWIFT абсолютно всех российских банков и к признанию России страной-спонсором терроризма.

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"Во время встречи подчеркнул: санкции, финансы и оружие – ключевые составляющие победы Украины. Мы рассчитываем на поддержку США в финансировании гуманитарных и социальных программ. Госсекретарь заверил, что США продолжат максимально поддерживать Украину и будут и дальше активно координировать свои действия с европейскими союзниками, чтобы усилить давление на Россию", – написал после встречи премьер в соцсетях.

Конгресс США

Состоялась и встреча со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и членами Конгресса США. Обсудили поставки оружия, новые санкции против Москвы и предоставление финансовой поддержки.

"Как спикер, для меня было официальной честью приветствовать премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Капитолии США. От имени Конгресса я выразила наше безмерное восхищение и уважение мужеством украинского народа, защищающего демократию перед лицом жестокой агрессии России. Мы обсудили, как Конгресс может продолжать поддерживать Украину через обеспечение безопасности, экономической и гуманитарной помощи", – написала спикер в Twitter после встречи.

Главные кредиторы

Встретился глава украинского правительства также с управляющим директором МВФ Кристалиной Георгиевой, которую поблагодарил за предоставление Украине поддержки в размере 1,4 млрд долларов после вторжения России в нашу страну.

С управляющим директором МВФ Кристалиной Георгиевой
С управляющим директором МВФ Кристалиной Георгиевой

"Обсудили вопросы дальнейшей помощи Украине со стороны Фонда в краткосрочной перспективе и долгосрочном восстановлении нашей страны. Высоко ценим решение о создании специального счета под администрированием МВФ для предоставления дополнительной помощи Украине от государств-членов Фонда на двусторонней основе", – так подвел итоги встречи Шмыгаль.

По словам премьера, можно надеяться, что помощь Украине для финансирования бюджетного дефицита будет преимущественно грантовой, а не кредитной.

Состоялась встреча с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом, во время которой обсудили участие банка в оценке ущерба, нанесенного Россией, в подготовке плана восстановления Украины и привлечении средств. Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал со Всемирным банком соглашение о предоставлении Украине гранта на 88,5 млн евро на восстановление нашей экономики.

Была также встреча с администратором высшего федерального органа государственного управления США в области оказания помощи за рубежом – USAIDСамантой Пауэр и с исполнительным вице-президентом Международной финансовой корпорацииМахтаром Диопом. С ними договаривались о восстановлении Украины после войны.

Серьезный разговор в Пентагоне

На американской земле одной из первых для украинской делегации была встреча с министром обороны США Ллойдом Остином, с которым обсудили непрерывную поставку современного и мощного вооружения ВСУ.

"Для обеспечения стратегического превосходства над врагом Украина нуждается в тяжелом вооружении, в частности, артиллерии большой дальности, РСЗО и другом оружии. Министр обороны США Ллойд Остин заверил, что Украина не останется наедине, и США будут продолжать оказывать военную помощь для усиления украинской армии", – написал Шмыгаль после встречи.

Переговоры с министром транспорта США Питом Буттиджичем дали шанс на появление новых логистических возможностей для Украины после победы.

"После нашей победы и возвращения контроля над украинскими портами мы продолжим расширять логистические мощности Украины. Министр транспорта США Пит Буттиджич выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку и техническую помощь в вопросах восстановления критически важной инфраструктуры. Подчеркнул необходимость расширения транспортного эмбарго против России", – написал Шмыгаль.

Во время встречи с министром торговли США Джиной Раймондо наша делегация ставила акцент на важности обескровливания экономики и военной машины РФ путем введения эффективных санкций. Сейчас необходимо ударить по энергетическому сектору: введении странами-партнерами полного эмбарго на импорт нефти, газа, угля и ядерного топлива из России.

Вместо Зеленского

В эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко отметил, что визит был достаточно результативным и заложил перспективу на дальнейшее тесное двухстороннее сотрудничество.

"Визит был достаточно результативным. Это в первую очередь проявление внимания и понимание необходимости помогать Украине. Поскольку Зеленский не выезжает из Украины и остается в столице, а необходимо было получить очередной пакет экономической помощи для Украины и в том, чтобы согласовать дальнейшее сотрудничество в экономической сфере в том числе с точки зрения помощи Украине в оборонной и экономической сферах, в США откомандировали премьера. Он ответственный за экономическую политику, поэтому это в его компетенции. Визит был успешный и тут заслуга не только Шмыгаля, а и дань уважения и понимание того, что украинское правительство сейчас действует очень мощно и эффективно, и понимание того, что Украине необходимо сейчас помочь. Однако встреча Шмыгаля с президентом и все другие достижения этого визита – это в первую очередь определение приоритетности помощи Украине", – отметил Фесенко.

Самый популярный сувенир в мире пересек океан

В качестве сувенира с собой в Штаты премьер-министр взял на сегодня наверное самую популярную марку в мире под названием "Русский военный корабль, иди нах*й".

Двусторонние отношения

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Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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