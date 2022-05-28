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Владимир Зеленский наградил 225 защитников Украины

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28 мая, 02:55
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Четверых из бойцов глава государства наградил посмертно
198 украинских защитников Зеленский отметил государственными наградами. Коллаж "Сегодня"
198 украинских защитников Зеленский отметил государственными наградами. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 198 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 27 – Главного управления разведки.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении.

Подробности

"Подписал сегодня указ о награждении наших военных. Государственными наградами отмечены 198 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, четверо из них посмертно. А также 27 военнослужащих Главного управления разведки. Вечная слава всем, кто борется за нашу независимость! Вечная память каждому и каждой, кто отдал свою жизнь за Украину! Слава Украине", – отметил президент.

Обстановка

  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в Херсонской области в населенном пункте Давидов Брод ВСУ проводят наступление, которое пугает оккупантов.
  • В Херсонской области наш истребитель МиГ-29 сбил вражеский истребитель Су-35.
  • На 93 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению на всей линии соприкосновения на Донбассе шли бои за украинские города и села. Несмотря на непрекращающиеся бомбардировки и артиллерийские обстрелы наши защитники удерживали свои позиции.
  • Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун сообщил, что в ближайшие недели необходимо быть готовым к плохим новостям с фронта. Этому есть логические объяснения – у нас пока недостаточно оружия для сокрушительной победы. Но оно идет.

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Герої не вмирають!

Пограничник, остановивший врага... Полковник Виталий Кучерявый – начальник отдела КПВВ «Счастье» Луганского пограничного отряда. Его подразделение одним из первых встретило врага, в течение долгого времени отражая атаки. Десятки единиц уничтоженной техники, взятые в плен оккупанты, спасенные жизни побратимов – так проявил себя полковник Кучерявый. Погиб во время боя. Герой Украины. Посмертно.

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