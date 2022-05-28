Владимир Зеленский наградил 225 защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 198 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и 27 – Главного управления разведки.
Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении.
Подробности
"Подписал сегодня указ о награждении наших военных. Государственными наградами отмечены 198 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, четверо из них посмертно. А также 27 военнослужащих Главного управления разведки. Вечная слава всем, кто борется за нашу независимость! Вечная память каждому и каждой, кто отдал свою жизнь за Украину! Слава Украине", – отметил президент.
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