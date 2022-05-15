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Власти Киева оценили возможность повторного наступления РФ на столицу

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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15 мая, 15:37
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Киев всегда будет одной из главных стратегических целей России
В столице готовятся к повторному наступлению РФ.
В столице готовятся к повторному наступлению РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Военные разработали план обороны Киева на случай повторного наступления россиян. В столице готовятся к худшему сценарию в войне с Россией. Киев остается главной целью противника.

Об этом в эфире телемарафона заявил Сергей Корнийчук, начальник штаба военной администрации Киева.

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По его словам, сейчас непосредственной угрозы столице нет.

"Но учитывая, что столица – это крупный политический и экономический центр, Киев всегда будет одной из главных стратегических целей противника. Учитывая это, мы готовимся к худшему сценарию – это повторное наступление", – сказал Корнийчук.

Кроме того, начальник штаба рассказал, что план обороны столицы учитывает все недостатки и просчеты, обнаруженные во время предварительного наступления на город.

Насколько сейчас безопасно жить в Киеве

Жителям столицы, которые возвращаются в Киев, не могут обеспечить безопасность. Россия может применить тактическое ядерное оружие, ведь столица Украины до сих пор остается главной целью РФ и атака может произойти в любой момент, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Безопасность сейчас главный приоритет. Да, конечно, мы волнуемся, и мы надеемся, что наши военные нас защищают, но риск все еще есть, и без наших партнеров, без США и европейских стран мы не сможем выжить" , – говорит Кличко.

Он призывает жителей Киева, которые возвращаются домой, быть осторожными и подчеркивает, что это их "личный риск".

"Пока в Украине война, мы не можем дать гарантии ни одному украинцу ", – сказал Кличко.

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Алексей Ковалевский – солдат 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского. До войны – оператор телеканала "Украина 24". В настоящее время защищает родную землю от российских оккупантов на востоке. За личное мужество, военные заслуги и эффективное уничтожение вражеских ДРГ награжден боевой медалью. Гордимся коллегой!
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